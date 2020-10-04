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Ловчев: «Я стоял на коленях перед Черенковым и извинялся»

4 октября 2020, 12:40
13

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в честь шестой годовщины смерти Федора Черенкова вспомнил историю о нем. Ловчев вставал на колени.

«Как-то меня пригласили в Тульскую область в город Ефремов на традиционный детский турнир имени Федора Черенкова. Я с удовольствием поехал.

Я пришел на стадион, смотрю – Федор сидит на этой трибуне вместе с местными болельщиками. Я зашел на трибуну, встал на колени перед Федором на лавку, которая ниже его лавки, и говорю: «Федор, хочу перед тобой извиниться». Болельщики недоумевают, Федор тоже. И тут я ему рассказал одну давнюю историю…

И вот в Ефремове я рассказал Федору одну давнюю историю. Перед сезоном 1978 года я не поехал отдыхать в Кисловодск, как это делал много лет. Решил остаться в Москве. И тут узнал, что в манеже в Сокольниках спартаковский дубль играет контрольный матч. Дублеров тогда тренировал Федор Новиков. Попросил его: «Можно за вас сыграть?». Он: «Конечно, сыграй. Разве тебе можно отказать?».

Во время матча на позиции передо мной расположился худенький маленький мальчик. И я весь матч его гонял: «Мальчик, не туда бежишь, не туда открываешься. Надо вон туда бежать».

Все это я рассказываю Федору на стадионе в городе Ефремове, стоя перед ним на коленях, а народ уши навострил, с интересом слушает. Завершаю рассказ: «Федор, ведь это был ты. Поэтому хочу извиниться перед тобой, великим футболистом, за тот матч», – такова история Ловчева.

  • Черенков – воспитанник «Спартака».
  • Черенков трижды становился чемпионом СССР.
  • Он умер в 2014 году в 55 лет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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moskowcity-petrv
1601805922
Эмоциональный Ловчев)
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derrik2000
1601807706
Серафимыч и САМ был КЛАССНЫМ ПРАВЫМ (!!!) защитником Спартака: в 20 лет в ГЛАВНУЮ футбольную сборную СССР попасть - это ещё нужно было заслужить. ИГРОЙ, а не по принципу "нравится", как сейчас.
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Plyash
1601810031
Ох уж этот Женя Ловчев,прямой и честный,как сама правда,в следствие чего его многие,мягко говоря,не все жалуют.На самом деле настоящий мужик и спортсмен,каких поискать.Капитанил в Спартаке, сб.СССР ,играл за сб.Мира против сб.Бразилии в прощальном матче Гарринчи 18 декабря1973г.Опять же,перед нашим Великим Федей на коленях стоял,об этом только мечтать,две наши легенды.Долгих лет тебе,Евгений Серафимович, 71 год для тебя не возраст.
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Алекс_987
1601814457
В 1978-ом году 19-тилетний мальчик Фёдор Черенков играл за основу Спартака. А "ветеран команды Евгений Ловчев попросил руководство о переходе в московское "Динамо", мотивируя это тем, что не хочет играть в первой лиге"(Википедия)
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