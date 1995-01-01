Ловчев: «Я стоял на коленях перед Черенковым и извинялся»

Ох уж этот Женя Ловчев,прямой и честный,как сама правда,в следствие чего его многие,мягко говоря,не все жалуют.На самом деле настоящий мужик и спортсмен,каких поискать.Капитанил в Спартаке, сб.СССР ,играл за сб.Мира против сб.Бразилии в прощальном матче Гарринчи 18 декабря1973г.Опять же,перед нашим Великим Федей на коленях стоял,об этом только мечтать,две наши легенды.Долгих лет тебе,Евгений Серафимович, 71 год для тебя не возраст.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в честь шестой годовщины смерти Федора Черенкова вспомнил историю о нем. Ловчев вставал на колени.
«Как-то меня пригласили в Тульскую область в город Ефремов на традиционный детский турнир имени Федора Черенкова. Я с удовольствием поехал.
Я пришел на стадион, смотрю – Федор сидит на этой трибуне вместе с местными болельщиками. Я зашел на трибуну, встал на колени перед Федором на лавку, которая ниже его лавки, и говорю: «Федор, хочу перед тобой извиниться». Болельщики недоумевают, Федор тоже. И тут я ему рассказал одну давнюю историю…
И вот в Ефремове я рассказал Федору одну давнюю историю. Перед сезоном 1978 года я не поехал отдыхать в Кисловодск, как это делал много лет. Решил остаться в Москве. И тут узнал, что в манеже в Сокольниках спартаковский дубль играет контрольный матч. Дублеров тогда тренировал Федор Новиков. Попросил его: «Можно за вас сыграть?». Он: «Конечно, сыграй. Разве тебе можно отказать?».
Во время матча на позиции передо мной расположился худенький маленький мальчик. И я весь матч его гонял: «Мальчик, не туда бежишь, не туда открываешься. Надо вон туда бежать».
Все это я рассказываю Федору на стадионе в городе Ефремове, стоя перед ним на коленях, а народ уши навострил, с интересом слушает. Завершаю рассказ: «Федор, ведь это был ты. Поэтому хочу извиниться перед тобой, великим футболистом, за тот матч», – такова история Ловчева.
- Черенков – воспитанник «Спартака».
- Черенков трижды становился чемпионом СССР.
- Он умер в 2014 году в 55 лет.