Ловчев: «Я стоял на коленях перед Черенковым и извинялся»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в честь шестой годовщины смерти Федора Черенкова вспомнил историю о нем. Ловчев вставал на колени.

«Как-то меня пригласили в Тульскую область в город Ефремов на традиционный детский турнир имени Федора Черенкова. Я с удовольствием поехал.

Я пришел на стадион, смотрю – Федор сидит на этой трибуне вместе с местными болельщиками. Я зашел на трибуну, встал на колени перед Федором на лавку, которая ниже его лавки, и говорю: «Федор, хочу перед тобой извиниться». Болельщики недоумевают, Федор тоже. И тут я ему рассказал одну давнюю историю…

И вот в Ефремове я рассказал Федору одну давнюю историю. Перед сезоном 1978 года я не поехал отдыхать в Кисловодск, как это делал много лет. Решил остаться в Москве. И тут узнал, что в манеже в Сокольниках спартаковский дубль играет контрольный матч. Дублеров тогда тренировал Федор Новиков. Попросил его: «Можно за вас сыграть?». Он: «Конечно, сыграй. Разве тебе можно отказать?».

Во время матча на позиции передо мной расположился худенький маленький мальчик. И я весь матч его гонял: «Мальчик, не туда бежишь, не туда открываешься. Надо вон туда бежать».

Все это я рассказываю Федору на стадионе в городе Ефремове, стоя перед ним на коленях, а народ уши навострил, с интересом слушает. Завершаю рассказ: «Федор, ведь это был ты. Поэтому хочу извиниться перед тобой, великим футболистом, за тот матч», – такова история Ловчева.