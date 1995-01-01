Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Ловчев: «Я стоял на коленях перед Черенковым и извинялся»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в честь шестой годовщины смерти Федора Черенкова вспомнил историю о нем. Ловчев вставал на колени.

    «Как-то меня пригласили в Тульскую область в город Ефремов на традиционный детский турнир имени Федора Черенкова. Я с удовольствием поехал.

    Я пришел на стадион, смотрю – Федор сидит на этой трибуне вместе с местными болельщиками. Я зашел на трибуну, встал на колени перед Федором на лавку, которая ниже его лавки, и говорю: «Федор, хочу перед тобой извиниться». Болельщики недоумевают, Федор тоже. И тут я ему рассказал одну давнюю историю…

    И вот в Ефремове я рассказал Федору одну давнюю историю. Перед сезоном 1978 года я не поехал отдыхать в Кисловодск, как это делал много лет. Решил остаться в Москве. И тут узнал, что в манеже в Сокольниках спартаковский дубль играет контрольный матч. Дублеров тогда тренировал Федор Новиков. Попросил его: «Можно за вас сыграть?». Он: «Конечно, сыграй. Разве тебе можно отказать?».

    Во время матча на позиции передо мной расположился худенький маленький мальчик. И я весь матч его гонял: «Мальчик, не туда бежишь, не туда открываешься. Надо вон туда бежать».

    Все это я рассказываю Федору на стадионе в городе Ефремове, стоя перед ним на коленях, а народ уши навострил, с интересом слушает. Завершаю рассказ: «Федор, ведь это был ты. Поэтому хочу извиниться перед тобой, великим футболистом, за тот матч», – такова история Ловчева.

    • Черенков – воспитанник «Спартака».
    • Черенков трижды становился чемпионом СССР.
    • Он умер в 2014 году в 55 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3673

      playsh 36 минут назад

      Ох уж этот Женя Ловчев,прямой и честный,как сама правда,в следствие чего его многие,мягко говоря,не все жалуют.На самом деле настоящий мужик и спортсмен,каких поискать.Капитанил в Спартаке, сб.СССР ,играл за сб.Мира против сб.Бразилии в прощальном матче Гарринчи 18 декабря1973г.Опять же,перед нашим Великим Федей на коленях стоял,об этом только мечтать,две наши легенды.Долгих лет тебе,Евгений Серафимович, 71 год для тебя не возраст.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11764

      derrik2000 1 час назад

      Серафимыч и САМ был КЛАССНЫМ ПРАВЫМ (!!!) защитником Спартака: в 20 лет в ГЛАВНУЮ футбольную сборную СССР попасть - это ещё нужно было заслужить.
      ИГРОЙ, а не по принципу "нравится", как сейчас.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Эмоциональный Ловчев)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79577
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru