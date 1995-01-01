Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    В «Наполи» вспышка коронавируса. Клуб пытается избежать технического поражения в матче с «Ювентусом»

    Стало известно о нескольких заболевших коронавирусом в «Наполи». Сейчас клуб пытается не получить техническое поражение в матче третьего тура Серии А против «Ювентуса» и перенести его.

    Неаполитанский орган здравоохранения не дал клубу разрешение отправиться в Турин. Юристы «Наполи» считают это основанием для переноса матча.

    В то же время Серия А выступила с заявлением, где указано, что матч должен состояться.

    • В «Ювентусе» накануне сообщили о двух зараженных в клубе (не игроки и не тренеры).
    • В этом туре Серии А уже перенесен матч «Дженоа»«Торино».
    • В прошлом туре «Наполи» играл с «Дженоа» (6:0), где сейчас заражены более 20 человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +346

      Алекс636363 4 минуты назад

      опять заморозят чемпионаты и перейдут на график весна-осень. всей европой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16110

      афоня72 1 час назад

      Недавно еще эпидемия только в фильмах фантастики смотрелась....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10604

      Cules2013 > афоня72 21 минуту назад

      Справедливости ради, в фильмах эпидемии явно пострашнее показывают, и это я ещё не вспомнил про зомби-вирусы и т.п., то вообще мрак.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79577
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru