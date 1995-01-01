В «Наполи» вспышка коронавируса. Клуб пытается избежать технического поражения в матче с «Ювентусом»

опять заморозят чемпионаты и перейдут на график весна-осень. всей европой
Стало известно о нескольких заболевших коронавирусом в «Наполи». Сейчас клуб пытается не получить техническое поражение в матче третьего тура Серии А против «Ювентуса» и перенести его.
Неаполитанский орган здравоохранения не дал клубу разрешение отправиться в Турин. Юристы «Наполи» считают это основанием для переноса матча.
В то же время Серия А выступила с заявлением, где указано, что матч должен состояться.
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.