В «Наполи» вспышка коронавируса. Клуб пытается избежать технического поражения в матче с «Ювентусом»

Стало известно о нескольких заболевших коронавирусом в «Наполи». Сейчас клуб пытается не получить техническое поражение в матче третьего тура Серии А против «Ювентуса» и перенести его.

Неаполитанский орган здравоохранения не дал клубу разрешение отправиться в Турин. Юристы «Наполи» считают это основанием для переноса матча.

В то же время Серия А выступила с заявлением, где указано, что матч должен состояться.