Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Айртон: «Для меня «Спартак» сильнее «Зенита»

    Защитник «Спартака» Айртон подвел итог матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили мяч на 86-й минуте.

    «Мы хоть и ждали тяжелой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать, как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось. Мы действительно бились. Сейчас и мы, и «Зенит» находимся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди ещe куча игр.

    Кто сейчас сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть еe выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идeм. Увы, дома не получилось победить. Отдельная благодарность фанатам, которые пришли нас поддержать. Да и на выездных матчах трибуны болеют за нас. Это чувствуется», – сказал бразилец.

    • Команды продолжают делить лидерство.
    • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.
    • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2020 23:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +361

      mp7700 24 минуты назад

      Это не только для тебя, но и для всех... синит дни полное... состоящее из пенсионеров с опытом, или переплаченных легионеров. Опыт, легионеры и судьи дают результат... По этому в итоге после 30 туров... эти голубодасы будут снова первыми.. к бабке не ходи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7320

      JTherry 1 час назад

      "свои голы" надо забивать, тогда и будете сильнее не на словах, а на деле, и не придется ни о чем сожалеть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6723

      alp 2 часа назад

      конечно, можно назвать белое черным, но белое не будет черным, равно как и наоборот....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11718

      derrik2000 2 часа назад

      "Кто сейчас сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак»."

      Во, ёпрст!
      А для меня команда родного колхоза "20 лет без урожая" - победитель районного первенства сильнее, чем"Бавария.
      )))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79544
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru