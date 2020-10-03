Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Айртон: «Для меня «Спартак» сильнее «Зенита»

3 октября 2020, 23:15
10

Защитник «Спартака» Айртон подвел итог матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили мяч на 86-й минуте.

«Мы хоть и ждали тяжелой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать, как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось. Мы действительно бились. Сейчас и мы, и «Зенит» находимся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди ещe куча игр.

Кто сейчас сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть еe выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идeм. Увы, дома не получилось победить. Отдельная благодарность фанатам, которые пришли нас поддержать. Да и на выездных матчах трибуны болеют за нас. Это чувствуется», – сказал бразилец.

  • Команды продолжают делить лидерство.
  • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.
  • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Химок».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Зенит Айртон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1601757712
"Кто сейчас сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак»." Во, ёпрст! А для меня команда родного колхоза "20 лет без урожая" - победитель районного первенства сильнее, чем"Бавария. )))
Ответить
alp
1601759310
конечно, можно назвать белое черным, но белое не будет черным, равно как и наоборот....
Ответить
JTherry
1601762869
"свои голы" надо забивать, тогда и будете сильнее не на словах, а на деле, и не придется ни о чем сожалеть...
Ответить
mp7700
1601766180
Это не только для тебя, но и для всех... синит дни полное... состоящее из пенсионеров с опытом, или переплаченных легионеров. Опыт, легионеры и судьи дают результат... По этому в итоге после 30 туров... эти голубодасы будут снова первыми.. к бабке не ходи.
Ответить
portero
1601788081
Счёт на табло ничейный, остальное бла-бла..... могли как выиграть так и проиграть.....
Ответить
zigbert
1601906128
Вот поддержка болельщиков Спартака была действительно отличной.
Ответить
Главные новости
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
34
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+