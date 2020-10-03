Айртон: «Для меня «Спартак» сильнее «Зенита»

Защитник «Спартака» Айртон подвел итог матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Москвичи забили мяч на 86-й минуте.

«Мы хоть и ждали тяжелой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать, как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось. Мы действительно бились. Сейчас и мы, и «Зенит» находимся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди ещe куча игр.

Кто сейчас сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть еe выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идeм. Увы, дома не получилось победить. Отдельная благодарность фанатам, которые пришли нас поддержать. Да и на выездных матчах трибуны болеют за нас. Это чувствуется», – сказал бразилец.