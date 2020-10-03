РПЛ. «Тамбов» благодаря пенальти ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

«Арсенал» упустил три очка в Саранске. «Тамбов» отыгрался благодаря пенальти, реализованному Валерием Чуперкой.

Обе команды идут во второй половине таблицы. «Тамбов» не победил «Арсенал» ни в одном матче чемпионата.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Тамбов – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кадири, 43; 1:1 – Чуперка, 87 (с пенальти).

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко (Онугха, 56), Костюков (Балашов, 79), Карапетян (Карасев, 46).

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачeв (Пантелеев, 59), Ломовицкий (Горбатенко, 63), Эванс Кангва, Хлусевич (Громыко, 84), Костадинов (Сокол, 46), Мохаммед, Кингс Кангва, Ковалeв (Злобин, 74).

Предупреждения: нет – К. Кангва, 5; Костадинов, 27; Беляев, 77; Горбатенко, 87; Злобин, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ