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    РПЛ. «Тамбов» благодаря пенальти ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

    «Арсенал» упустил три очка в Саранске. «Тамбов» отыгрался благодаря пенальти, реализованному Валерием Чуперкой.

    Обе команды идут во второй половине таблицы. «Тамбов» не победил «Арсенал» ни в одном матче чемпионата.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Тамбов – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кадири, 43; 1:1 – Чуперка, 87 (с пенальти).

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко (Онугха, 56), Костюков (Балашов, 79), Карапетян (Карасев, 46).

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачeв (Пантелеев, 59), Ломовицкий (Горбатенко, 63), Эванс Кангва, Хлусевич (Громыко, 84), Костадинов (Сокол, 46), Мохаммед, Кингс Кангва, Ковалeв (Злобин, 74).

    Предупреждения: нет – К. Кангва, 5; Костадинов, 27; Беляев, 77; Горбатенко, 87; Злобин, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +503

      Kokmarov 1 час назад

      Тамбов не заслуживал поражения, даже удивил своей игрой от себя... Респект.

      0
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      Рейтинг: +42139

      portero 4 часа назад

      Тамбов благодаря Рыжикову, пустившему бабочку между ног, сыграл вничью с Арсеналом....

      1
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      Рейтинг: +31

      16tambov36 4 часа назад

      приятно было смотреть на игру,но рыжик это что то)

      1
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