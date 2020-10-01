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  • Глушаков – о желании вернуться в сборную: «В России все реально. Вызываются игроки и без клубов»

Глушаков – о желании вернуться в сборную: «В России все реально. Вызываются игроки и без клубов»

1 октября 2020, 23:19
2

Новичок «Химок» Денис Глушаков заявил, что все еще рассчитывает на возвращение в сборную России.

– Что для вас будет критерием удачного сезона в «Химках»?

– Наверное, оставлю свои персональные задачи при себе и не буду их пока оглашать. У меня есть огромное желание принести пользу команде, двигаться от матча к матчу

– Но о возвращении в сборную думаете?

– Ну да, об этом есть мысли, конечно.

– Из «Химок» реально?

– У нас в сборной и вообще в России все реально. В сборную вызываются игроки и без клубов, так что это не так важно.

  • Глушаков не вызывается в сборную России с весны 2018 года.
  • За национальную команду хавбек провел 57 матчей и забил пять голов.

Глушаков – о готовности дебютировать за «Химки»: «Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял»

Глушаков: «Было общение с «Локомотивом», иностранные клубы тоже выходили»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Химки Глушаков Денис
Комментарии (2)
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zigbert
1601660962
Вряд ли Глушаков заиграет в Химках лучше чем в Ахмате. Тут уж не до жиру,быть бы живу.
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Plyash
1601824482
"У нас в сборной всё реально". А у тебя,Деня,с игрой всё как,реально или не реально?
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