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    Глушаков – о желании вернуться в сборную: «В России все реально. Вызываются игроки и без клубов»

    Новичок «Химок» Денис Глушаков заявил, что все еще рассчитывает на возвращение в сборную России.

    – Что для вас будет критерием удачного сезона в «Химках»?

    – Наверное, оставлю свои персональные задачи при себе и не буду их пока оглашать. У меня есть огромное желание принести пользу команде, двигаться от матча к матчу

    – Но о возвращении в сборную думаете?

    – Ну да, об этом есть мысли, конечно.

    – Из «Химок» реально?

    – У нас в сборной и вообще в России все реально. В сборную вызываются игроки и без клубов, так что это не так важно.

    • Глушаков не вызывается в сборную России с весны 2018 года.
    • За национальную команду хавбек провел 57 матчей и забил пять голов.

    Глушаков – о готовности дебютировать за «Химки»: «Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял»

    Глушаков: «Было общение с «Локомотивом», иностранные клубы тоже выходили»

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    Источник: Sport24

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    01.10.2020 23:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2007

      neim 17 минут назад

      Скорее всего к тебе это не относится ! 😁

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