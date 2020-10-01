Глушаков – о желании вернуться в сборную: «В России все реально. Вызываются игроки и без клубов»

Новичок «Химок» Денис Глушаков заявил, что все еще рассчитывает на возвращение в сборную России.
– Что для вас будет критерием удачного сезона в «Химках»?
– Наверное, оставлю свои персональные задачи при себе и не буду их пока оглашать. У меня есть огромное желание принести пользу команде, двигаться от матча к матчу
– Но о возвращении в сборную думаете?
– Ну да, об этом есть мысли, конечно.
– Из «Химок» реально?
– У нас в сборной и вообще в России все реально. В сборную вызываются игроки и без клубов, так что это не так важно.
- Глушаков не вызывается в сборную России с весны 2018 года.
- За национальную команду хавбек провел 57 матчей и забил пять голов.
Глушаков – о готовности дебютировать за «Химки»: «Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял»
Глушаков: «Было общение с «Локомотивом», иностранные клубы тоже выходили»
Источник: Sport24