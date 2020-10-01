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    Глушаков: «Было общение с «Локомотивом», иностранные клубы тоже выходили»

    Новичок «Химок» Денис Глушаков рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были помимо подмосковного клуба.

    – Вариант с «Локомотивом» был?

    – Было общение, контакты с определенными людьми. Как эта информация ушла в медиа, для меня понятно. До какой стадии эти переговоры дошли – говорить не буду.

    – Хорошо, а со «Спартаком» был шанс на возвращение?

    – Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моем желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось. Все это утекало в прессу, и я понимаю откуда...

    – Можете сказать, откуда?

    – Это не имеет смысла.

    – То есть информация о том, что вы просили у «Спартака» 1,5 млн евро в год – неправда?

    – Это полный бред.

    – Варианты с иностранными клубами были?

    - Да, были, они тоже выходили.

    – Из каких чемпионатов?

    – Не буду пока рассказывать – может быть, попозже расскажу, или вы сами увидите, кто знает, как жизнь сложится.

    – Но в Европу все еще хотите уехать?

    – Хотеть можно что угодно – главное, чтобы здоровье было и желание играть в футбол. Если ты конкурентоспособен – все возможно.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: -170

      Спартач80 1 минуту назад

      Локомотив из Грузии звонил-тоже предложение из-за границы,по нашим последним меркам-гранд.Переговоры закончились на 3-ей минуте,у них на мобильнике деньги закончились.

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      Рейтинг: +1752

      FENIX-SL 1 минуту назад

      кому то не насрать на него кроме его близких?

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      Рейтинг: +2532

      Ганнибал Лектор 9 минут назад

      Это закат, Дениска

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      Рейтинг: +460

      Хейтер Аларм 13 минут назад

      Иностранные клубы - это Осасуна, Чихура, Биркиркара и прочие гранды европейского футбола, гыгы

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      Рейтинг: +1752

      FENIX-SL > Хейтер Аларм 1 минуту назад

      зачем он Осасуне?)

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