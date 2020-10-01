Глушаков: «Было общение с «Локомотивом», иностранные клубы тоже выходили»

Локомотив из Грузии звонил-тоже предложение из-за границы,по нашим последним меркам-гранд.Переговоры закончились на 3-ей минуте,у них на мобильнике деньги закончились.
Новичок «Химок» Денис Глушаков рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были помимо подмосковного клуба.
– Вариант с «Локомотивом» был?
– Было общение, контакты с определенными людьми. Как эта информация ушла в медиа, для меня понятно. До какой стадии эти переговоры дошли – говорить не буду.
– Хорошо, а со «Спартаком» был шанс на возвращение?
– Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моем желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось. Все это утекало в прессу, и я понимаю откуда...
– Можете сказать, откуда?
– Это не имеет смысла.
– То есть информация о том, что вы просили у «Спартака» 1,5 млн евро в год – неправда?
– Это полный бред.
– Варианты с иностранными клубами были?
- Да, были, они тоже выходили.
– Из каких чемпионатов?
– Не буду пока рассказывать – может быть, попозже расскажу, или вы сами увидите, кто знает, как жизнь сложится.
– Но в Европу все еще хотите уехать?
– Хотеть можно что угодно – главное, чтобы здоровье было и желание играть в футбол. Если ты конкурентоспособен – все возможно.