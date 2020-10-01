Глушаков: «Было общение с «Локомотивом», иностранные клубы тоже выходили»

Новичок «Химок» Денис Глушаков рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были помимо подмосковного клуба.

– Вариант с «Локомотивом» был?

– Было общение, контакты с определенными людьми. Как эта информация ушла в медиа, для меня понятно. До какой стадии эти переговоры дошли – говорить не буду.

– Хорошо, а со «Спартаком» был шанс на возвращение?

– Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моем желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось. Все это утекало в прессу, и я понимаю откуда...

– Можете сказать, откуда?

– Это не имеет смысла.

– То есть информация о том, что вы просили у «Спартака» 1,5 млн евро в год – неправда?

– Это полный бред.

– Варианты с иностранными клубами были?

- Да, были, они тоже выходили.

– Из каких чемпионатов?

– Не буду пока рассказывать – может быть, попозже расскажу, или вы сами увидите, кто знает, как жизнь сложится.

– Но в Европу все еще хотите уехать?

– Хотеть можно что угодно – главное, чтобы здоровье было и желание играть в футбол. Если ты конкурентоспособен – все возможно.