Глушаков – о готовности дебютировать за «Химки»: «Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял»

Новичок «Химок» Денис Глушаков дал комментарии по поводу своего перехода в подмосковный клуб.

«Это новый проект. Как мне объяснили, строится новая команда. Время покажет, как команда будет выступать.

Присматривался недолго. Было общение, об этом писала пресса. Но в «Химках» произошла смена руководства. Возможно, что и раньше оказался бы здесь.

В четверг провел первую тренировку с «Химками». Когда проведу дебютный матч за команду? Главный тренер посмотрит на мое функциональное состояние и физические кондиции, после чего примет решение. Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял.

В «Химках» есть ребята, которые играли в РПЛ, имеют большой опыт. Дружная команда, есть коллектив, благодаря чему, наверное, они и взяли очки у «Динамо». Есть к чему стремиться, у «Химок» все впереди», – сказал 33-летний футболист.

Глушаков перешел в «Химки» в качестве свободного агента.

Контракт подписан до конца сезона.

Последним клубом хавбека был «Ахмат».

Глушаков – о переходе в «Химки»: «Я вернулся»