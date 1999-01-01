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    Глушаков – о готовности дебютировать за «Химки»: «Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял»

    Новичок «Химок» Денис Глушаков дал комментарии по поводу своего перехода в подмосковный клуб.

    «Это новый проект. Как мне объяснили, строится новая команда. Время покажет, как команда будет выступать.

    Присматривался недолго. Было общение, об этом писала пресса. Но в «Химках» произошла смена руководства. Возможно, что и раньше оказался бы здесь.

    В четверг провел первую тренировку с «Химками». Когда проведу дебютный матч за команду? Главный тренер посмотрит на мое функциональное состояние и физические кондиции, после чего примет решение. Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял.

    В «Химках» есть ребята, которые играли в РПЛ, имеют большой опыт. Дружная команда, есть коллектив, благодаря чему, наверное, они и взяли очки у «Динамо». Есть к чему стремиться, у «Химок» все впереди», – сказал 33-летний футболист.

    • Глушаков перешел в «Химки» в качестве свободного агента.
    • Контракт подписан до конца сезона.
    • Последним клубом хавбека был «Ахмат».

    Глушаков – о переходе в «Химки»: «Я вернулся»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18351

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Выходит, никто не решился доверить тебе кукурузу, Дениска.

      0
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      Рейтинг: +460

      Хейтер Аларм 16 минут назад

      А баню к спортбазе пристроили? Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: -170

      Спартач80 1 час назад

      Уже походу и эту вакансию нашёл,позвонил-отказали,поэтому и вспомнил в интервью.

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      Рейтинг: +606

      Untitled-1 1 час назад

      будет на поле ее охранять

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