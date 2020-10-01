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  • Геркус: «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперед»

Геркус: «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперед»

1 октября 2020, 12:27
6

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кризисе в московском клубе.

«Убежден, что оставил клуб в полном порядке: на первом месте, с Кубком, с замечательной командой, которая после этого дважды финишировала в топ-2. Казалось, какие вообще могли возникнуть вопросы...

Нет ли ощущения, что это последнее попадание в топ-2? По нашему с Юрием Палычем [Семиным] и Эриком [Штоффельсхаусом] проездному билету они сейчас доехали до лигачемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения.

Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперед», – сказал Геркус.

  • По итогам девяти туров «Локо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Геркус и Штоффельхаус покинули клуб в декабре 2018 года.
  • Семин ушел с поста главного тренера 31 мая 2020 года в связи с непродлением с ним контракта.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (6)
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paracetamol
1601544899
В ФНЛ бы не вылететь! Кончилась сказка проводниц, все увольняются и перебираются в автобус!
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Саладин
1601548198
Согласен на 100%
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алдан2014
1601549637
Геркус прав. В клуб пришли деляги,распильщики. В общем типичные представители элиты общества.
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кошмарик
1601554611
к сожалению, Геркус прав.. политика кикнадзы направлена на разрушение клуба и сиюминутное выкачивание денег по-максимуму.. интересы и клуба, и болельщиков не интересны.. главное урвать бабла... жаль Локо!
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Ганнибал Лектор
1601577057
подожди, там некий кикнадзе делает Локомотив лучшей командой мира!
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