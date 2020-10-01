Геркус: «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперед»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кризисе в московском клубе.
«Убежден, что оставил клуб в полном порядке: на первом месте, с Кубком, с замечательной командой, которая после этого дважды финишировала в топ-2. Казалось, какие вообще могли возникнуть вопросы...
Нет ли ощущения, что это последнее попадание в топ-2? По нашему с Юрием Палычем [Семиным] и Эриком [Штоффельсхаусом] проездному билету они сейчас доехали до лигачемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения.
Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперед», – сказал Геркус.
- По итогам девяти туров «Локо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Геркус и Штоффельхаус покинули клуб в декабре 2018 года.
- Семин ушел с поста главного тренера 31 мая 2020 года в связи с непродлением с ним контракта.
Источник: Sport24