Геркус: «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперед»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кризисе в московском клубе.

«Убежден, что оставил клуб в полном порядке: на первом месте, с Кубком, с замечательной командой, которая после этого дважды финишировала в топ-2. Казалось, какие вообще могли возникнуть вопросы...

Нет ли ощущения, что это последнее попадание в топ-2? По нашему с Юрием Палычем [Семиным] и Эриком [Штоффельсхаусом] проездному билету они сейчас доехали до лигачемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения.

Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперед», – сказал Геркус.