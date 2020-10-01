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    Геркус: «Локомотив» может забыть о чемпионских амбициях на годы вперед»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о кризисе в московском клубе.

    «Убежден, что оставил клуб в полном порядке: на первом месте, с Кубком, с замечательной командой, которая после этого дважды финишировала в топ-2. Казалось, какие вообще могли возникнуть вопросы...

    Нет ли ощущения, что это последнее попадание в топ-2? По нашему с Юрием Палычем [Семиным] и Эриком [Штоффельсхаусом] проездному билету они сейчас доехали до лигачемпионского места. Но летом его действие заканчивалось, были необходимы изменения.

    Они начались, и сейчас мы видим, что происходит. Есть ощущение, что они могут забыть о чемпионских амбициях на годы вперед», – сказал Геркус.

    • По итогам девяти туров «Локо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Геркус и Штоффельхаус покинули клуб в декабре 2018 года.
    • Семин ушел с поста главного тренера 31 мая 2020 года в связи с непродлением с ним контракта.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3253

      алдан2014 20 минут назад

      Геркус прав. В клуб пришли деляги,распильщики. В общем типичные представители элиты общества.

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      Рейтинг: +231

      Саладин 44 минуты назад

      Согласен на 100%

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8494

      paracetamol 1 час назад

      В ФНЛ бы не вылететь! Кончилась сказка проводниц, все увольняются и перебираются в автобус!

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