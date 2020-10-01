«Краснодар» может купить защитника «Ахмата» Семенова

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов попал в сферу интересов «Краснодара».

По информации Metaratings, клуб Сергея Галицкого рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.

«Краснодар» может воспользоваться тем, что о приобретении Семенова не удается договориться «Динамо» – москвичи предложили 1,5 миллиона евро, но «Ахмат» не устроили эти условия.