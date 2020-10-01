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«Краснодар» может купить защитника «Ахмата» Семенова

1 октября 2020, 10:36
9

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов попал в сферу интересов «Краснодара».

По информации Metaratings, клуб Сергея Галицкого рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.

«Краснодар» может воспользоваться тем, что о приобретении Семенова не удается договориться «Динамо» – москвичи предложили 1,5 миллиона евро, но «Ахмат» не устроили эти условия.

  • В этом сезоне игрок провел восемь матчей, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с «Ахматом» рассчитан до лета 2022 года.
  • Рыночная стоимость Семенова – 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Краснодар Семенов Андрей
Комментарии (9)
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maior-60
1601538949
Лимит надо отменять и покупать молодого, высокого, перспективного ЦЗ. У Семенова скорость слабая, да и возраст.
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Январь 59
1601542007
Возраст Семёнова совсем не перспективны. Особенно судя по последних играх сборной и уровень совсем не тот что нужно КРАСНОДАУ.
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Obojaemiy
1601542905
Вот это усиление под ЛЧ )))
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paracetamol
1601544400
Я бы не брал: ошибается часто! Разве что на безрыбье и рак рыба.
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99-й
1601544794
Лучше Кутепова у Спартака попробывать забрать, они всеравно через раз пользуются
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Рубинище
1601547358
Нападающий очень нужен, забивать то некому. Ари пока востановится уже перерыв на зиму пойдёт. а Таких подарков, авто голов , как в матче с греками в ЛЧ не будет. Семёнов конечно хорошое усиление, возрастной уже, но на без рыбье и рак рыба.
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