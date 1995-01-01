Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    «Краснодар» может купить защитника «Ахмата» Семенова

    Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов попал в сферу интересов «Краснодара».

    По информации Metaratings, клуб Сергея Галицкого рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.

    «Краснодар» может воспользоваться тем, что о приобретении Семенова не удается договориться «Динамо» – москвичи предложили 1,5 миллиона евро, но «Ахмат» не устроили эти условия.

    • В этом сезоне игрок провел восемь матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с «Ахматом» рассчитан до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость Семенова – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4794

      Рубинище 58 минут назад

      Нападающий очень нужен, забивать то некому. Ари пока востановится уже перерыв на зиму пойдёт. а Таких подарков, авто голов , как в матче с греками в ЛЧ не будет. Семёнов конечно хорошое усиление, возрастной уже, но на без рыбье и рак рыба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +246

      99-й 1 час назад

      Лучше Кутепова у Спартака попробывать забрать, они всеравно через раз пользуются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8494

      paracetamol 1 час назад

      Я бы не брал: ошибается часто! Разве что на безрыбье и рак рыба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3251

      TOMSON 2 часа назад

      Скамейка совсем короткая. Семёнов явно своё время получит и команде будет полезный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1244

      Obojaemiy 2 часа назад

      Вот это усиление под ЛЧ )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1051

      Январь 59 2 часа назад

      Возраст Семёнова совсем не перспективны. Особенно судя по последних играх сборной и уровень совсем не тот что нужно КРАСНОДАУ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +456

      Ужас Бората 3 часа назад

      К групповому раунду - это не усиление.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Фанат Рубина 3 часа назад

      Надо подписывать на сезон 2 чел с правильным паспортом и опытом нужен с сорокиным и кайо в лч суваться это смех оссобенно с кайо это вообще очень странный легионер

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +433

      Spinorr > Фанат Рубина 1 час назад

      Вчера Кайо был неплох, а вот Сорокин, судя по игре недельной давности, совсем деградировал без Бердыева и Кафанова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4810

      maior-60 3 часа назад

      Лимит надо отменять и покупать молодого, высокого, перспективного ЦЗ. У Семенова скорость слабая, да и возраст.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79488
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru