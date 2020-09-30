«СЭ»: «Динамо» ищет главного тренера среди иностранцев

Руководство «Динамо» хочет, что команду возглавил иностранный тренер, передает «Спорт-Экспресс».
Клубу предлагались несколько кандидатур среди российских специалистов, в том числе, Юрия Семина, Курбана Бердыева и Александра Бородюка, однако москвичи решили сделать ставку на иностранца.
Поиском главного тренера за рубежом займется спортивный директор «Динамо» Желько Бувач.
- Вчера Кирилл Новиков сообщил об уходе с поста главного тренера команды.
- В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счетом 0:1.
- Ранее клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».
Источник: «Спорт-Экспресс»