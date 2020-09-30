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«СЭ»: «Динамо» ищет главного тренера среди иностранцев

30 сентября 2020, 14:54
15

Руководство «Динамо» хочет, что команду возглавил иностранный тренер, передает «Спорт-Экспресс».

Клубу предлагались несколько кандидатур среди российских специалистов, в том числе, Юрия Семина, Курбана Бердыева и Александра Бородюка, однако москвичи решили сделать ставку на иностранца.

Поиском главного тренера за рубежом займется спортивный директор «Динамо» Желько Бувач.

  • Вчера Кирилл Новиков сообщил об уходе с поста главного тренера команды.
  • В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счетом 0:1.
  • Ранее клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (15)
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derrik2000
1601467046
Опять "дешёвые понты"? Ну когда же руководство ентого Динамо уже перестанет "наступать на грабли"? Видимо уже никогда...
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baslimzzz
1601468864
Берите Колокольцева, у него иностранная недвижимость и счета есть. И душой он динамовец.
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Чермындыр
1601475096
Семин мог бы неплохо зайти. У него хорошо получается с сильными игроками работать, а в Динамо по именам неплохие футболеры есть
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DOCTOR PENALTY
1601475340
Неисправимые.
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portero
1601477496
И кто приедет денюжку заработать, из наверное из бывшего соцлагеря???
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Avitaminoz
1601478535
На основе этого вброса теперь поползут слухи о Аллегри, Почеттино...
Ответить
paracetamol
1601480334
Найдут захудалого на свалке, опять деньги на ветер!
Ответить
Марк Аврелий!
1601482586
1.Бердыев -иностранец! 2. А что говорит Шнобель Арустамян?
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ySS
1601482660
В Беларусии что ли?)
Ответить
ц
1601483684
Зря с Калитвинцевым расплевались.
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