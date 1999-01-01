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    «СЭ»: «Динамо» ищет главного тренера среди иностранцев

    Руководство «Динамо» хочет, что команду возглавил иностранный тренер, передает «Спорт-Экспресс».

    Клубу предлагались несколько кандидатур среди российских специалистов, в том числе, Юрия Семина, Курбана Бердыева и Александра Бородюка, однако москвичи решили сделать ставку на иностранца.

    Поиском главного тренера за рубежом займется спортивный директор «Динамо» Желько Бувач.

    • Вчера Кирилл Новиков сообщил об уходе с поста главного тренера команды.
    • В матче 9-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Химкам» со счетом 0:1.
    • Ранее клуб вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11497

      derrik2000 7 минут назад

      Опять "дешёвые понты"?
      Ну когда же руководство ентого Динамо уже перестанет "наступать на грабли"?
      Видимо уже никогда...

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