«СЭ»: «Динамо» ищет главного тренера среди иностранцев

Руководство «Динамо» хочет, что команду возглавил иностранный тренер, передает «Спорт-Экспресс».

Клубу предлагались несколько кандидатур среди российских специалистов, в том числе, Юрия Семина, Курбана Бердыева и Александра Бородюка, однако москвичи решили сделать ставку на иностранца.

Поиском главного тренера за рубежом займется спортивный директор «Динамо» Желько Бувач.