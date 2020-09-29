УЕФА перенес матч «Арарат-Армения» – «Црвена Звезда» на Кипр

УЕФА решил перенести матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы между клубом «Арарат-Армения» и «Црвеной Звездой» из Еревана на Кипр. Встреча состоится в Никосии.
Игру примет стадион «Нео GSP», где проводит домашние матчи сборная Кипра и АПОЭЛ. Предположительная причина переноса – обострение армяно-азербайджанского конфликта, однако УЕФА ее не огласил.
- Встреча сербов и армян пройдет 1 октября.
- В Нагорном Карабахе – спорной территории Армении и Азербайджана – проходят военные столкновения.
- В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
Источник: УЕФА