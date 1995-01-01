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    УЕФА перенес матч «Арарат-Армения» – «Црвена Звезда» на Кипр

    УЕФА решил перенести матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы между клубом «Арарат-Армения» и «Црвеной Звездой» из Еревана на Кипр. Встреча состоится в Никосии.

    Игру примет стадион «Нео GSP», где проводит домашние матчи сборная Кипра и АПОЭЛ. Предположительная причина переноса – обострение армяно-азербайджанского конфликта, однако УЕФА ее не огласил.

    • Встреча сербов и армян пройдет 1 октября.
    • В Нагорном Карабахе – спорной территории Армении и Азербайджана – проходят военные столкновения.
    • В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

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    Источник: УЕФА

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