УЕФА перенес матч «Арарат-Армения» – «Црвена Звезда» на Кипр

УЕФА решил перенести матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы между клубом «Арарат-Армения» и «Црвеной Звездой» из Еревана на Кипр. Встреча состоится в Никосии.

Игру примет стадион «Нео GSP», где проводит домашние матчи сборная Кипра и АПОЭЛ. Предположительная причина переноса – обострение армяно-азербайджанского конфликта, однако УЕФА ее не огласил.