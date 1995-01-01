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    Джикия: «У Ещенко остался порох в пороховницах. Мы ему очень благодарны, он огромный молодец»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал тот факт, что его партнер Андрей Ещенко провел 100-й матч за клуб. Он состоялся в выходные в Саранске.

    «Согласен, у него остался порох в пороховницах. Он отлично тренируется, поэтому выходит на поле. Тренер ему доверяет. Мы тоже ему очень верим, очень благодарны за его отношение. Он в таком возрасте (36 лет – прим. «Бомбардира») не уступает в борьбе. Огромный молодец», – сказал Джикия.

    • Ещенко играет за команду с 2016 года.
    • Он брал с ней чемпионство.
    • «Спартак» сейчас лидирует в РПЛ наряду с «Зенитом».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79446

      zigbert 15 минут назад

      Хорошие слова сказал Георгий. Все при нем есть, и физика, и скорость. Только вот когда Ещенко выходит на поле становится не по себе. Но все же с юбилейным матчем Андрей!

      0
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      Рейтинг: +3436

      NewLife 50 минут назад

      порох в пороховницах и ягоды в ягодицах.))

      2
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      Рейтинг: +18334

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Уверен, что у Еща ещё и пули, и дробь остались. Успехов тебе, Андрюха!

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