Джикия: «У Ещенко остался порох в пороховницах. Мы ему очень благодарны, он огромный молодец»

Хорошие слова сказал Георгий. Все при нем есть, и физика, и скорость. Только вот когда Ещенко выходит на поле становится не по себе. Но все же с юбилейным матчем Андрей!
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал тот факт, что его партнер Андрей Ещенко провел 100-й матч за клуб. Он состоялся в выходные в Саранске.
«Согласен, у него остался порох в пороховницах. Он отлично тренируется, поэтому выходит на поле. Тренер ему доверяет. Мы тоже ему очень верим, очень благодарны за его отношение. Он в таком возрасте (36 лет – прим. «Бомбардира») не уступает в борьбе. Огромный молодец», – сказал Джикия.
- Ещенко играет за команду с 2016 года.
- Он брал с ней чемпионство.
- «Спартак» сейчас лидирует в РПЛ наряду с «Зенитом».