Джикия: «У Ещенко остался порох в пороховницах. Мы ему очень благодарны, он огромный молодец»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал тот факт, что его партнер Андрей Ещенко провел 100-й матч за клуб. Он состоялся в выходные в Саранске.

«Согласен, у него остался порох в пороховницах. Он отлично тренируется, поэтому выходит на поле. Тренер ему доверяет. Мы тоже ему очень верим, очень благодарны за его отношение. Он в таком возрасте (36 лет – прим. «Бомбардира») не уступает в борьбе. Огромный молодец», – сказал Джикия.