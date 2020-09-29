Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шмурнов: «Есть ощущение, что судейская каста после моего поведения подумала: «Может, мы действительно зарвались?»

Шмурнов: «Есть ощущение, что судейская каста после моего поведения подумала: «Может, мы действительно зарвались?»

29 сентября 2020, 18:49
6

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, работавший на игре «Спартак»«Сочи» (2:2), прокомментировал свое поведение во время и после матча.

– «Спартак» публично вас поддержал после матча с «Сочи». Лично из клуба к вам обращались?

– Никто лично мне ничего не говорил. Видимо, в администрации клуба почувствовали, что клубу будет полезно и правильно поддержать меня в этот момент. Я встал на защиту чести и достоинства «Спартака». Но не могу сказать, что мы заодно. Да, мы сошлись во мнениях в определенный момент, но клуб абсолютно верно не стал развивать эту историю.

– Почему?

– Если бы произошел дальнейший скандал, то эта помощь могла бы потребоваться. Но его не было, я разобрался со своими делами сам. И, кстати, считаю, что определенная цель была достигнута.

– Вы о проверке судей на полиграфе?

– Нет. Просто есть ощущение, что вся судейская каста после моего поведения и реакции людей посмотрела и подумала: «Может, мы действительно зарвались?» И таких вещей на поле больше не было. Но не согласен с тем, что ситуация перевернулась в пользу «Спартака». Что пенальти с «Ротором», что удаление Даниила Лесового – эпизоды спорные, но не позорные.

У меня не было цели организовать революцию, я просто реагировал на эпизод. Считаю, что моя реакция была правильной. Работаем дальше. У меня по-прежнему есть некоторые не до конца проговоренные моменты с «Матч ТВ». Думаю, они скоро прояснятся. Но поверьте, если в следующий раз кого-то будут «мочить», как тогда «Спартак», то я об этом тоже скажу.

– Ситуация с голом Артема Дзюбы из офсайда в матче с «Уралом» не похожа на случай с красно-белыми?

– Если бы я комментировал матч, то сказал бы: «Это офсайд». А разница в том, что гол Артема не принес «Зениту» победы. Такой мяч на 90-й минуте при ничейном счете был бы скандалом. А «Спартаку» тогда судьи не оставили шанса. В матче с «Сочи» сошлись все обстоятельства: до этого команду не раз клевали, в самом матче уже был спорный пенальти, да еще и ситуация с майкой Соболева… И в конце все прихлопнулось этим вторым, совершенно «левым» пенальти. Я не смог этого выдержать и сказал, что это безобразие и «убийство», если клуб так будут судить, то он навсегда останется в середине таблицы. А уже потом меня поддержали, – сказал Шмурнов.

  • В этой игре в ворота «Спартака» были назначены два пенальти, оба были реализованы.
  • Второй 11-метровый РФС признал ошибочно назначенным.
  • Шмурнова после матча временно отстранили от работы в эфире.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1601396923
Есть ощущение, что Шмурнов сильно преувеличивает свою роль. Мания величия похоже, перепиарился слегонца. Вижу его на Открывашке часто вместе с сыном, высокомерие я вам скажу ( бл**ь !!! ) - Лукашенко со своим Колей просто отдыхает! "*
Ответить
Retiremen_VMF
1601397158
Мне интересно, а на левый пенальти какой команды уважаемый комментатор готов так же реагировать, что чуть экран в телевизоре не вылетел? Я был в шоке не от того, что он говорил, а как он это говорил!!! Он же орал как одержимый, мне кажется даже болельщики Сочи переметнулись на сторону соперника из-за такой безграничной несправедливости. Господа комментаторы, вы можете понять, что матч смотрят не только болельщики Спартака, а вы комментируете абсолютно односторонне.
Ответить
vka1970
1601442896
Насколько помню, Шмуров всегда коней поддерживал.Топил за этот клуб другими словами и очень радует , что принципиальный наш оппонент встал именно на нашу сторону в ситуации с дочкой газпрёма.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+