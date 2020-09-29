Шмурнов: «Есть ощущение, что судейская каста после моего поведения подумала: «Может, мы действительно зарвались?»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, работавший на игре «Спартак» – «Сочи» (2:2), прокомментировал свое поведение во время и после матча.

– «Спартак» публично вас поддержал после матча с «Сочи». Лично из клуба к вам обращались?

– Никто лично мне ничего не говорил. Видимо, в администрации клуба почувствовали, что клубу будет полезно и правильно поддержать меня в этот момент. Я встал на защиту чести и достоинства «Спартака». Но не могу сказать, что мы заодно. Да, мы сошлись во мнениях в определенный момент, но клуб абсолютно верно не стал развивать эту историю.

– Почему?

– Если бы произошел дальнейший скандал, то эта помощь могла бы потребоваться. Но его не было, я разобрался со своими делами сам. И, кстати, считаю, что определенная цель была достигнута.

– Вы о проверке судей на полиграфе?

– Нет. Просто есть ощущение, что вся судейская каста после моего поведения и реакции людей посмотрела и подумала: «Может, мы действительно зарвались?» И таких вещей на поле больше не было. Но не согласен с тем, что ситуация перевернулась в пользу «Спартака». Что пенальти с «Ротором», что удаление Даниила Лесового – эпизоды спорные, но не позорные.

У меня не было цели организовать революцию, я просто реагировал на эпизод. Считаю, что моя реакция была правильной. Работаем дальше. У меня по-прежнему есть некоторые не до конца проговоренные моменты с «Матч ТВ». Думаю, они скоро прояснятся. Но поверьте, если в следующий раз кого-то будут «мочить», как тогда «Спартак», то я об этом тоже скажу.

– Ситуация с голом Артема Дзюбы из офсайда в матче с «Уралом» не похожа на случай с красно-белыми?

– Если бы я комментировал матч, то сказал бы: «Это офсайд». А разница в том, что гол Артема не принес «Зениту» победы. Такой мяч на 90-й минуте при ничейном счете был бы скандалом. А «Спартаку» тогда судьи не оставили шанса. В матче с «Сочи» сошлись все обстоятельства: до этого команду не раз клевали, в самом матче уже был спорный пенальти, да еще и ситуация с майкой Соболева… И в конце все прихлопнулось этим вторым, совершенно «левым» пенальти. Я не смог этого выдержать и сказал, что это безобразие и «убийство», если клуб так будут судить, то он навсегда останется в середине таблицы. А уже потом меня поддержали, – сказал Шмурнов.