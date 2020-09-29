Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Шмурнов: «Есть ощущение, что судейская каста после моего поведения подумала: «Может, мы действительно зарвались?»

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, работавший на игре «Спартак»«Сочи» (2:2), прокомментировал свое поведение во время и после матча.

    – «Спартак» публично вас поддержал после матча с «Сочи». Лично из клуба к вам обращались?

    – Никто лично мне ничего не говорил. Видимо, в администрации клуба почувствовали, что клубу будет полезно и правильно поддержать меня в этот момент. Я встал на защиту чести и достоинства «Спартака». Но не могу сказать, что мы заодно. Да, мы сошлись во мнениях в определенный момент, но клуб абсолютно верно не стал развивать эту историю.

    – Почему?

    – Если бы произошел дальнейший скандал, то эта помощь могла бы потребоваться. Но его не было, я разобрался со своими делами сам. И, кстати, считаю, что определенная цель была достигнута.

    – Вы о проверке судей на полиграфе?

    – Нет. Просто есть ощущение, что вся судейская каста после моего поведения и реакции людей посмотрела и подумала: «Может, мы действительно зарвались?» И таких вещей на поле больше не было. Но не согласен с тем, что ситуация перевернулась в пользу «Спартака». Что пенальти с «Ротором», что удаление Даниила Лесового – эпизоды спорные, но не позорные.

    У меня не было цели организовать революцию, я просто реагировал на эпизод. Считаю, что моя реакция была правильной. Работаем дальше. У меня по-прежнему есть некоторые не до конца проговоренные моменты с «Матч ТВ». Думаю, они скоро прояснятся. Но поверьте, если в следующий раз кого-то будут «мочить», как тогда «Спартак», то я об этом тоже скажу.

    – Ситуация с голом Артема Дзюбы из офсайда в матче с «Уралом» не похожа на случай с красно-белыми?

    – Если бы я комментировал матч, то сказал бы: «Это офсайд». А разница в том, что гол Артема не принес «Зениту» победы. Такой мяч на 90-й минуте при ничейном счете был бы скандалом. А «Спартаку» тогда судьи не оставили шанса. В матче с «Сочи» сошлись все обстоятельства: до этого команду не раз клевали, в самом матче уже был спорный пенальти, да еще и ситуация с майкой Соболева… И в конце все прихлопнулось этим вторым, совершенно «левым» пенальти. Я не смог этого выдержать и сказал, что это безобразие и «убийство», если клуб так будут судить, то он навсегда останется в середине таблицы. А уже потом меня поддержали, – сказал Шмурнов.

    • В этой игре в ворота «Спартака» были назначены два пенальти, оба были реализованы.
    • Второй 11-метровый РФС признал ошибочно назначенным.
    • Шмурнова после матча временно отстранили от работы в эфире.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2207

      Genz 2 часа назад

      Что будет 3 октября в матче Спартак Зенит,если Дзюба забьет из такого же офсайда,как Уралу?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1784

      seth343 > Genz 48 минут назад

      Засчитают, а через неделю скажут, что он левый и извинятся...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Мне интересно, а на левый пенальти какой команды уважаемый комментатор готов так же реагировать, что чуть экран в телевизоре не вылетел? Я был в шоке не от того, что он говорил, а как он это говорил!!! Он же орал как одержимый, мне кажется даже болельщики Сочи переметнулись на сторону соперника из-за такой безграничной несправедливости. Господа комментаторы, вы можете понять, что матч смотрят не только болельщики Спартака, а вы комментируете абсолютно односторонне.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Спартач80 > Retiremen_VMF 2 часа назад

      Поверь,нам тоже это не нравится.Я не понимал тех бомжей,которые защищали тут Гешу Орлова,там совсем клиника была.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18334

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Есть ощущение, что Шмурнов сильно преувеличивает свою роль. Мания величия похоже, перепиарился слегонца. Вижу его на Открывашке часто вместе с сыном, высокомерие я вам скажу ( бл**ь !!! ) - Лукашенко со своим Колей просто отдыхает! "*

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79419
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru