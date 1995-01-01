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    Мостовой: «Нельзя думать, что если «Спартак» поменяет эмблему, то сразу станет чемпионом»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение старой эмблемы на форму московской команды.

    «Скорее было бы правильно вернуть старую эмблему. Она была создана тогда, когда создавался «Спартак». Все, что сделано в такие исторические моменты, имеет право на жизнь. Эмблему можно отнести к какому-то произведению. Возможно, оно было написано 60 лет назад, но все его помнят. Говорить о фарте здесь сложно. Он всегда играет особую роль, но нельзя же думать, что если поменяем эмблему, то сразу чемпионами станем. Я играл с этой эмблемой, но тогда, кроме ромбика, на майках ничего не было», — сказал Мостовой.

    • Руководство московского клуба рассматривает вариант с возвращением в 2022 году старой эмблемы клуба – красно-белого ромба без футбольного мяча внутри буквы «С».
    • Эмблема без футбольного мяча использовалась «Спартаком» с 1935 по 1997 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6660

      alp 6 минут назад

      яп даже сказал, наоборот - придется звездочки снимать...

      0
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      Рейтинг: +621

      balam 1 час назад

      блин,думал в этом дело

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