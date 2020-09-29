Мостовой: «Нельзя думать, что если «Спартак» поменяет эмблему, то сразу станет чемпионом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение старой эмблемы на форму московской команды.

«Скорее было бы правильно вернуть старую эмблему. Она была создана тогда, когда создавался «Спартак». Все, что сделано в такие исторические моменты, имеет право на жизнь. Эмблему можно отнести к какому-то произведению. Возможно, оно было написано 60 лет назад, но все его помнят. Говорить о фарте здесь сложно. Он всегда играет особую роль, но нельзя же думать, что если поменяем эмблему, то сразу чемпионами станем. Я играл с этой эмблемой, но тогда, кроме ромбика, на майках ничего не было», — сказал Мостовой.