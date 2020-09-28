Иммобиле – лучший игрок прошлого сезона Серии А по версии Transfermarkt, Роналду отстал в голосовании менее чем на процент

Transfermarkt подвел итоги голосования за лучшего игрока Серии А в сезоне-2019/20.
Первое место в рейтинге занял форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, которого поддержали 29,08 процента опрошенных.
Минимально отстал от итальянца нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (28,11%).
В топ-10 вошли два футболиста из «Аталанты», два – из «Ювентуса», два – из «Милана», два – из «Лацио», один – из «Вероны», один – из «Интера».
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Источник: Инстаграм Transfermarkt