Иммобиле – лучший игрок прошлого сезона Серии А по версии Transfermarkt, Роналду отстал в голосовании менее чем на процент

Transfermarkt подвел итоги голосования за лучшего игрока Серии А в сезоне-2019/20.

Первое место в рейтинге занял форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, которого поддержали 29,08 процента опрошенных.

Минимально отстал от итальянца нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (28,11%).

В топ-10 вошли два футболиста из «Аталанты», два – из «Ювентуса», два – из «Милана», два – из «Лацио», один – из «Вероны», один – из «Интера».

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