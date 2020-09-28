Тренер «Сочи» Федотов извинился перед Карасeвым и его помощником

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов принес извинения судейской бригаде, работавшей на матче девятого тура РПЛ против «Краснодара».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Федотова удалили во втором тайме за эмоциональную реакцию на красную карточку Кирилла Заики.

«После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой.

Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», – говорится в заявлении сочинского клуба, опубликованном в инстаграме.