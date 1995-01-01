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    Тренер «Сочи» Федотов извинился перед Карасeвым и его помощником

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов принес извинения судейской бригаде, работавшей на матче девятого тура РПЛ против «Краснодара».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Федотова удалили во втором тайме за эмоциональную реакцию на красную карточку Кирилла Заики.

    «После игры Владимир Валентинович пообщался по телефону с главным арбитром встречи Сергеем Карасевым и его помощником Дмитрием Чельцовым. Федотов признал, что повел себя излишне эмоционально в эпизоде, предшествовавшем удалению, и принес извинения перед судейской бригадой.

    Футбольный клуб «Сочи» присоединяется к словам тренера. Мы выступаем за сдержанность и терпимость на футбольном поле и вне его. Мы с уважением относимся к работе футбольных арбитров», – говорится в заявлении сочинского клуба, опубликованном в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм «Сочи»

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 1 минуту назад

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      Рейтинг: +999

      Спартак гуно знают все 48 минут назад

      А что он сделал?
      Насрал в тренерской зоне Кравнодара?
      =)))))

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      Рейтинг: +3923

      Давид59 1 час назад

      Терпимость? Это как? Или уважать или терпеть. А и то и другое - это абсурд

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      Рейтинг: +3345

      Cleaner 2 часа назад

      Миллер "попросил" извиниться...

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      Рейтинг: +10026

      Skull_Boy > Cleaner 2 часа назад

      Заставил, негоже фармистов без физрука оставлять

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