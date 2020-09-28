Тедеско: «Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и запоминаю русские слова»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как занимается изучением русского языка.

«Читаю в основном о футболе. В Германии такая культура: все пьют кофе и читают Kicker. Каждое утро я захожу к ним на сайт, смотрю 10 минут новости и начинаю работать. В гостинице, где я живу в Москве, беру Moskauer Deutsche Zeitung – немецкую газету о России.

На русском пока не читаю: да, знаю алфавит, где-то за минуту прочитаю и более-менее пойму смысл предложения, но тогда чтение затянется, хаха.

Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и на слух запоминаю русские слова. Вчера вечером слышал очень много «подача» и «штрафной».

Кроме Kicker и немецкой газеты ничего не читаю – не хватает времени. Кажется, что во времена «Мерседеса» и подъeмов в пять утра оставалось больше времени – и на чтение, и просто. В прошлом месяце не читал ничего, из последнего прочитанного – биография Аллегри«, – сказал Тедеско.

Тренер знает шесть языков – итальянский, немецкий, английский, французский, испанский и турецкий.

«Спартак» Тедеско возглавляет с 14 октября 2019 года.

Тедеско: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо»