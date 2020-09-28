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  • Тедеско: «Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и запоминаю русские слова»

Тедеско: «Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и запоминаю русские слова»

28 сентября 2020, 11:44
11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как занимается изучением русского языка.

«Читаю в основном о футболе. В Германии такая культура: все пьют кофе и читают Kicker. Каждое утро я захожу к ним на сайт, смотрю 10 минут новости и начинаю работать. В гостинице, где я живу в Москве, беру Moskauer Deutsche Zeitung – немецкую газету о России.

На русском пока не читаю: да, знаю алфавит, где-то за минуту прочитаю и более-менее пойму смысл предложения, но тогда чтение затянется, хаха.

Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и на слух запоминаю русские слова. Вчера вечером слышал очень много «подача» и «штрафной».

Кроме Kicker и немецкой газеты ничего не читаю – не хватает времени. Кажется, что во времена «Мерседеса» и подъeмов в пять утра оставалось больше времени – и на чтение, и просто. В прошлом месяце не читал ничего, из последнего прочитанного – биография Аллегри«, – сказал Тедеско.

  • Тренер знает шесть языков – итальянский, немецкий, английский, французский, испанский и турецкий.
  • «Спартак» Тедеско возглавляет с 14 октября 2019 года.

Тедеско: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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Avenger_93
1601285111
Удали этот никчемный канал, толку от него нет, просто помойка, где идет чистейшая пролонгация питерского спорта и не более, который даже не может купить САМЫЕ дешевые трансляции в мире - АПЛ
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Дядя Серёжа
1601285567
Тут два варианта для новых слов: канал Культура (ну это для питерских) и Шансон. А на матч тв только и будет: штрафной, подача и ...Дзюба.
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vka1970
1601289605
Ученье свет, коль мало лет Добьёшься нужных нам побед.
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paracetamol
1601291035
Шнура бы включил. Там самые русские слова потоком льются.
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Garrincha58
1601291142
биография Аллегри? какой смысл эту чушь читать
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vladimir-7
1601301432
Доменико, не смотри до обеда этот Матч-ТВ, там встретишь только одни слова — Зенит, Медведев, Дзюба и Газпром. ВСЁ.
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ВасяК
1601303867
Молодец Доминатор!!!Ни один тренер легионер, не может похвастаться таким знанием, великого и могучего!!!
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ВасяК
1601304008
Кроме конечно, сербов,словаков,чехов, поляков и всех словян!!!
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