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    Тедеско: «Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и запоминаю русские слова»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как занимается изучением русского языка.

    «Читаю в основном о футболе. В Германии такая культура: все пьют кофе и читают Kicker. Каждое утро я захожу к ним на сайт, смотрю 10 минут новости и начинаю работать. В гостинице, где я живу в Москве, беру Moskauer Deutsche Zeitung – немецкую газету о России.

    На русском пока не читаю: да, знаю алфавит, где-то за минуту прочитаю и более-менее пойму смысл предложения, но тогда чтение затянется, хаха.

    Каждый вечер включаю «Матч ТВ» и на слух запоминаю русские слова. Вчера вечером слышал очень много «подача» и «штрафной».

    Кроме Kicker и немецкой газеты ничего не читаю – не хватает времени. Кажется, что во времена «Мерседеса» и подъeмов в пять утра оставалось больше времени – и на чтение, и просто. В прошлом месяце не читал ничего, из последнего прочитанного – биография Аллегри«, – сказал Тедеско.

    • Тренер знает шесть языков – итальянский, немецкий, английский, французский, испанский и турецкий.
    • «Спартак» Тедеско возглавляет с 14 октября 2019 года.

    Тедеско: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 1 минуту назад

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      Рейтинг: +11520

      Garrincha58 47 минут назад

      биография Аллегри? какой смысл эту чушь читать

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      Рейтинг: +8434

      paracetamol 49 минут назад

      Шнура бы включил. Там самые русские слова потоком льются.

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      Рейтинг: +14700

      vka1970 1 час назад

      Ученье свет, коль мало лет
      Добьёшься нужных нам побед.

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      Рейтинг: +4123

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Тут два варианта для новых слов: канал Культура (ну это для питерских) и Шансон.
      А на матч тв только и будет: штрафной, подача и ...Дзюба.

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      Рейтинг: +195

      Avenger_93 2 часа назад

      Удали этот никчемный канал, толку от него нет, просто помойка, где идет чистейшая пролонгация питерского спорта и не более, который даже не может купить САМЫЕ дешевые трансляции в мире - АПЛ

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      Рейтинг: +13651

      silver29 2 часа назад

      Без посещения сайта "Бомбардир" русский язык, во всей полноте с его глубоким жаргонизмом (не нормативной лексикой) не выучишь. Кстати только в русском языке бранными словами можно выразить негодование, восторг, удивление и как не странно поощрение игрока. Так что дерзай.

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      Рейтинг: +11423

      derrik2000 > silver29 2 часа назад

      Опередил!
      Но я бы ещё добавил " и без просмотра комментариев к матчей на ютубе."
      )))))))))))))))))))

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