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  • Тедеско: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо»

Тедеско: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо»

28 сентября 2020, 11:18
18

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какое хочет оставить наследие в московском клубе.

«Какая у меня мечта? Я не думаю о далeком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера.

Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все – невозможно», – сказал немецкий специалист.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
  • Москвичи делят лидерство в РПЛ с «Зенитом» по итогам девяти туров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (18)
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xrrrx
1601281904
уже планирует валить?
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Bagimir
1601281929
Мечтает стать Каррерой
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Avenger_93
1601284867
Друг после того, как ты уйдешь из Спартака тебя забудут через 2 дня
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Дядя Серёжа
1601285173
Выиграй. Если Спартачи будут за тебя, значит футбольное большинство (минус 2/3 Ленинградской области) будет за тебя.
Ответить
vka1970
1601289396
Создай команду, поставь игру и народ тебя не забудет.Карреру до сих пор добрым словом вспоминают.
Ответить
NewLife
1601290027
Даже если ничего не достигнешь, тебя запомнят, как тренера - попрыгунчика. Но если серьезно, желаю тебе. чтобы сбылись твои надежды.
Ответить
paracetamol
1601290767
А все и скажут: иди ты на....
Ответить
Semargl18
1601292033
нее пока чемпионство не возьмешь один хрен поливать будут... а возьмешь ещё сильней начнут...
Ответить
portero
1601304230
всегда найдется кто-нибудь и дерьма подкинет, но чем черт не шутит... но тогда тебе придётся на долго в Спартаке задержаться.
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zigbert
1601381709
Все будет зависеть от результата команды. Удачи тебе Доменико!
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