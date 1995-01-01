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    Тедеско: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какое хочет оставить наследие в московском клубе.

    «Какая у меня мечта? Я не думаю о далeком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера.

    Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все – невозможно», – сказал немецкий специалист.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
    • Москвичи делят лидерство в РПЛ с «Зенитом» по итогам девяти туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 53 секунды назад


      Здесь шалавы дают в анал и берут в рот, можешь убедиться сам (все бесплатно и анонимно) ----> http://bit.do/vpopku

      0
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      Рейтинг: +710

      Semargl18 32 минуты назад

      нее пока чемпионство не возьмешь один хрен поливать будут... а возьмешь ещё сильней начнут...

      0
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      Рейтинг: +8434

      paracetamol 53 минуты назад

      А все и скажут: иди ты на....

      0
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      Рейтинг: +3401

      NewLife 1 час назад

      Даже если ничего не достигнешь, тебя запомнят, как тренера - попрыгунчика. Но если серьезно, желаю тебе. чтобы сбылись твои надежды.

      1
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      Рейтинг: +8411

      Persona_non_Grata > NewLife 52 минуты назад

      Да пусть хоть частушки поет - главное что бы результат был !!!

      1
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      Рейтинг: +14700

      vka1970 1 час назад

      Создай команду, поставь игру и народ тебя не забудет.Карреру до сих пор добрым словом вспоминают.

      2
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      Рейтинг: +8688

      alarm 2 часа назад

      стыдно за рылов!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14

      Bagimir > alarm 2 часа назад

      мне кажется ты самый преданный болельщик спама гы гы гы .. как не зайду на новости про спартак так ты там самый первый..

      3
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      Рейтинг: +11423

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      Ты же только в начале октября обещался возвратиться из отпуска или прожитая без спартачей минуточка МИНУТОЙ
      ЖИЗНИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ???
      )))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +4123

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Выиграй. Если Спартачи будут за тебя, значит футбольное большинство (минус 2/3 Ленинградской области) будет за тебя.

      4
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      Рейтинг: +195

      Avenger_93 2 часа назад

      Друг после того, как ты уйдешь из Спартака тебя забудут через 2 дня

      -1
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      Рейтинг: +13651

      silver29 2 часа назад

      Лучше любых слов это дела человека, если тебе не удастся создать крепкий костяк команды и поставить осмысленную тактику, то и не нужно было приходить ради красивых прыжков на бровке.

      3
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      Рейтинг: +1068

      22 raza chemp > silver29 2 часа назад

      так пойди займись делом

      2
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      Рейтинг: +13651

      silver29 > 22 raza chemp 2 часа назад

      Это все что ты можешь промямлить из вразумительного ? Вообще-то мой пост относится к словам Тедеско, а не к имбецилам начальной стадии зарождения разума сине-зеленой плесени питерских сортиров (((

      4
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      Рейтинг: +1068

      22 raza chemp > silver29 1 час назад

      вообще то тедеско п о х е р на твой пост, как и на плесень из питера экспертом которой ты являешься, вот и сиди на питерском толчке, а в футбол не лезь не твое это

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      Рейтинг: +13651

      silver29 > 22 raza chemp 50 минут назад

      Ты со своими соплями будешь последний у кого я спрошу совета куда мне лезти.

      1
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      Рейтинг: +8411

      Persona_non_Grata > silver29 47 минут назад

      Ну если судить по результатам , даже промежуточным , то у него получается гораздо лучше чем у меланхоличного пиджака , так что пусть прыгает дальше )))

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      Рейтинг: +14

      Bagimir 3 часа назад

      Мечтает стать Каррерой

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