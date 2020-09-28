Тедеско: «Хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какое хочет оставить наследие в московском клубе.

«Какая у меня мечта? Я не думаю о далeком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера.

Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все – невозможно», – сказал немецкий специалист.