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    РПЛ. «Локо» в большинстве переиграл ЦСКА, «Рубин» взял три очка в матче с «Ротором»

    Воскресный игровой день в РПЛ завершался двумя матчами.

    В центральной встрече ЦСКА принимал «Локомотив» и уступил со счетом 0:1. Единственный мяч забил Федор Смолов. «Локо» набрал 15 очков и поднялся на шестое место, ЦСКА опустился на четвертую строчку – у него 16 очков.

    В другой игре «Рубин» на выезде играл с «Ротором» и добился победы со счетом 3:1. Казанцы занимают восьмое место, волгоградцы остались на последней позиции.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    ЦСКА – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Смолов, 45.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Гайч, 87), Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Тикнизян, 77), Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук (Камано, 79), Куликов, Магкеев, Смолов (Рыбчинский, 90), Эдер.

    Предупреждения: Бистрович, 8 – Эдер, 71; Гилерме, 86.

    Удаления: Бистрович, 59 (вторая ж.к.) – нет.

    Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Деспотович, 42; 0:2 – Кварацхелия, 59; 1:2 – Жовино, 61; 1:3 – Шатов, 75 (с пенальти).

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев (Донцов, 90), Гогуа, Манучарян, Матрикарди (Кожемякин, 85), Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко (Микелтадзе, 53), Фламарион.

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев (Самошников, 79), Шатов (Коновалов, 79), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Деспотович (Игнатьев, 83).

    Предупреждения: Манучарян, 23; Кверквелия, 30; Николаев, 40 – Старфельт, 20; Зуев, 52; Абильгор, 89.

    Удаления: Манучарян, 48 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии25
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      Рейтинг: +11412

      derrik2000 4 минуты назад

      А модераторы могли бы и ДВЕ новости по результатам ДВУХ матчей выложить в ленту...
      Почему не сделали ТАК - не понятно...

      0
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      Рейтинг: +2279

      Snek 11 минут назад

      Я не знаю кто больше удивляет, ЦСКА, который буквально раком поставил Локо и сношал весь матч, не забив ни одного гола или Локо, который имел три стопроцентных момента, не забил с них и забил вообще с ничего...
      Что это было? Взрыв логики?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4977

      knikos > Snek 8 минут назад

      Это футбол ...

      1
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      Рейтинг: +4778

      Рубинище 12 минут назад

      Рубин красавцы.. с победой нас. Очень нужная победа. Ротор конечно слаб, 2тайма окопы рыли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      фанат джигурды 15 минут назад

      Победа- это хорошо.

      Игнатьев выдал прекрасный матч, Смолов- как всегда реализует 1 из 7. В эпизоде с голом Акинфеев всё-таки ждал добивания от Антона, но был перехитрён.
      Играя в большинстве обороняться- /без комментариев/
      Игроки обороны- молодцы!!!
      Теоретически из группы ЛЧ можно выйти и с 4-мя очками, так что ставка на оборону может там и оправдаться)))))))))
      Игра ЦСКА понравилась, особенно Игорь, Влашич, Марио и Обляков.

      1
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      Рейтинг: +11412

      derrik2000 16 минут назад

      Смотря 1-й тайм, вот уж не думал, что во 2-м будет всё наоборот!DD
      Гол в раздевалку, конечно, добавил настроения Локо, но и игрокам ЦСКА этот гол должен быть поводом встряхнуться и "дожать" паровозов!
      Но этого не произошло.
      Армейцы в своём стремлении доказать, что они лучше, мельчили, спешили и, вообще, оказались в данном случае неготовыми быть в роли догоняюющих.
      К тому же Влашич свою палочку-выручалочку, видимо, дома или на базе забыл. ))
      ТРИ СУПЕРПУПЕРМОМЕНТА У ЛОКОМОТИВА во 2-м тайме!
      ТРИ!!!
      И не забили...

      Не. Отличный матч.
      С удовольствием посмотрел.
      Можем, ведь, ИГРАТЬ, если захотим!!!

      4
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      Рейтинг: +1524

      Andrering87 17 минут назад

      Матч был хороший и в целом по игре ЦСКА был лучше чем Локо...Акинфеев красавчик, ему респект и уважуха!!)) Чалов опять не реализует моменты....

      5
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      Рейтинг: +123

      CF Kellevro > Andrering87 3 минуты назад

      Чалов порет! Там Сигурдсон набегали за ним

      0
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      Рейтинг: +115

      ySS 17 минут назад

      Локомотив с заслуженной победой!

      2
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      Рейтинг: +126

      ВежливыйХам 18 минут назад

      ну и чемп у нас не поймёшь кто кого дрючит Спартак выигрывает у Локо но проигрывает коням дрезина натягивает коней Динамо имеет тётку зину но получает манду от грузин.ЧУДЕСА

      3
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      Рейтинг: +8431

      BRO_football 19 минут назад

      Ганчаренко решил оставить всё как есть после матча с Уфой и сильно ошибся. Эджуке хоть и прогрессирует, но он не готов играть в таких важных матчах. Да, Спартаку с замены забил, но это ещё ничего не значит. А Чалов после выхода с замены показал, почему он сидит на лавке - это же надо было с 3 метров по воротам не попасть!
      Защита тоже плохая. Одинаково мудят как старый Щенников, так и молодой Карпов.

      3
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      Рейтинг: +5699

      GoLenaStop 20 минут назад

      Локомотив - пасиба за победу в пользу Ростсельмаша!
      Да и всех РЖД с днем машиностроителя!
      С ув.

      4
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