РПЛ. «Локо» в большинстве переиграл ЦСКА, «Рубин» взял три очка в матче с «Ротором»

Воскресный игровой день в РПЛ завершался двумя матчами.

В центральной встрече ЦСКА принимал «Локомотив» и уступил со счетом 0:1. Единственный мяч забил Федор Смолов. «Локо» набрал 15 очков и поднялся на шестое место, ЦСКА опустился на четвертую строчку – у него 16 очков.

В другой игре «Рубин» на выезде играл с «Ротором» и добился победы со счетом 3:1. Казанцы занимают восьмое место, волгоградцы остались на последней позиции.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

ЦСКА – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Смолов, 45.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Гайч, 87), Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Тикнизян, 77), Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук (Камано, 79), Куликов, Магкеев, Смолов (Рыбчинский, 90), Эдер.

Предупреждения: Бистрович, 8 – Эдер, 71; Гилерме, 86.

Удаления: Бистрович, 59 (вторая ж.к.) – нет.

Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Деспотович, 42; 0:2 – Кварацхелия, 59; 1:2 – Жовино, 61; 1:3 – Шатов, 75 (с пенальти).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев (Донцов, 90), Гогуа, Манучарян, Матрикарди (Кожемякин, 85), Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко (Микелтадзе, 53), Фламарион.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев (Самошников, 79), Шатов (Коновалов, 79), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Деспотович (Игнатьев, 83).

Предупреждения: Манучарян, 23; Кверквелия, 30; Николаев, 40 – Старфельт, 20; Зуев, 52; Абильгор, 89.

Удаления: Манучарян, 48 (вторая ж.к.) – нет.

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