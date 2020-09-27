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  • РПЛ. «Локо» в большинстве переиграл ЦСКА, «Рубин» взял три очка в матче с «Ротором»

РПЛ. «Локо» в большинстве переиграл ЦСКА, «Рубин» взял три очка в матче с «Ротором»

27 сентября 2020, 21:02
68

Воскресный игровой день в РПЛ завершался двумя матчами.

В центральной встрече ЦСКА принимал «Локомотив» и уступил со счетом 0:1. Единственный мяч забил Федор Смолов. «Локо» набрал 15 очков и поднялся на шестое место, ЦСКА опустился на четвертую строчку – у него 16 очков.

В другой игре «Рубин» на выезде играл с «Ротором» и добился победы со счетом 3:1. Казанцы занимают восьмое место, волгоградцы остались на последней позиции.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

ЦСКА – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Смолов, 45.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Гайч, 87), Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Тикнизян, 77), Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук (Камано, 79), Куликов, Магкеев, Смолов (Рыбчинский, 90), Эдер.

Предупреждения: Бистрович, 8 – Эдер, 71; Гилерме, 86.

Удаления: Бистрович, 59 (вторая ж.к.) – нет.

Ротор (Волгоград) – Рубин (Казань) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Деспотович, 42; 0:2 – Кварацхелия, 59; 1:2 – Жовино, 61; 1:3 – Шатов, 75 (с пенальти).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев (Донцов, 90), Гогуа, Манучарян, Матрикарди (Кожемякин, 85), Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко (Микелтадзе, 53), Фламарион.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Зуев (Самошников, 79), Шатов (Коновалов, 79), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Деспотович (Игнатьев, 83).

Предупреждения: Манучарян, 23; Кверквелия, 30; Николаев, 40 – Старфельт, 20; Зуев, 52; Абильгор, 89.

Удаления: Манучарян, 48 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Рубин Ротор
Комментарии (68)
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Мага 13
1601229812
Локо с победой, болелам ЦСКА не унывать, игру выдали просто огонь! Акинфеев и Смолов лучшие игроки матча!
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slavа0508
1601229816
Локо с победой!!!!
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Dominator777
1601229904
Чалов - корова, а не нападающий! Его и Карпова надо подарить воронежскому Факелу: там они вероятнее всего ко двору придутся.
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BarStep
1601230095
Хороший футбол посмотрел, мне понравилось!
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CSKA57
1601230102
Спасибо ребята, "порадовали"! В меньшинстве лучше играли, чем в равных составах... Но, Чалов - это вообще "ноль"!
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BRO_football
1601230317
Ганчаренко решил оставить всё как есть после матча с Уфой и сильно ошибся. Эджуке хоть и прогрессирует, но он не готов играть в таких важных матчах. Да, Спартаку с замены забил, но это ещё ничего не значит. А Чалов после выхода с замены показал, почему он сидит на лавке - это же надо было с 3 метров по воротам не попасть! Защита тоже плохая. Одинаково мудят как старый Щенников, так и молодой Карпов.
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derrik2000
1601230501
Смотря 1-й тайм, вот уж не думал, что во 2-м будет всё наоборот!DD Гол в раздевалку, конечно, добавил настроения Локо, но и игрокам ЦСКА этот гол должен быть поводом встряхнуться и "дожать" паровозов! Но этого не произошло. Армейцы в своём стремлении доказать, что они лучше, мельчили, спешили и, вообще, оказались в данном случае неготовыми быть в роли догоняюющих. К тому же Влашич свою палочку-выручалочку, видимо, дома или на базе забыл. )) ТРИ СУПЕРПУПЕРМОМЕНТА У ЛОКОМОТИВА во 2-м тайме! ТРИ!!! И не забили... Не. Отличный матч. С удовольствием посмотрел. Можем, ведь, ИГРАТЬ, если захотим!!!
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Snek
1601230760
Я не знаю кто больше удивляет, ЦСКА, который буквально раком поставил Локо и сношал весь матч, не забив ни одного гола или Локо, который имел три стопроцентных момента, не забил с них и забил вообще с ничего... Что это было? Взрыв логики?
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PAREVG.
1601233224
Красно-зеленых с победой!!!!!!!!!
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zigbert
1601234833
Локомотив с победой! Хотя в начале матча преимущество было за ЦСКА, Локомотиву удалось выравнять игру. В Локомотиве можно отметить хорошую игру Миранчука, Смолова,Игнатьева. Однако Эдер пожалуй провел свой лучший матч, именно с его передачи и началась результативная атака. У ЦСКА как всегда хорош был Влвшич.
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