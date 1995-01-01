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    Магнуссон: «У меня хорошие предчувствия насчет дерби с «Локомотивом»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против «Локомотива». Исландец предчувствует успех.

    «Сильный соперник, классные футболисты. «Локомотив» тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как пятьдесят на пятьдесят. Многое будет зависеть от игры в защите, мы понимаем всю ответственность. У меня хорошие предчувствия насчет нового противостояния с ними», – рассказал Магнуссон.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по Москве.
    • ЦСКА даже в случае победы не поднимется выше третьего места.
    • «Локомотив» в таблице идет восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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