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    Дзюба – о разгроме «Уфы»: «Нам нужно было вернуть должок. С нетерпением ждем матч со «Спартаком»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0). Форвард оформил хет-трик.

    «Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Тем более в преддверии очень большого матча.

    До этого мы много матчей не забивали. Говорили даже, что нам чего-то не хватает. Так что я не считаю, что мы зря так много забили перед игрой со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждeм с нетерпением. Главное — сейчас правильно восстановиться», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
    • «Уфа» за девять туров победила один раз и идет в зоне переходных матчей.
    • Следующий соперник – «Ротор» (3 октября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +462

      партизан84 29 минут назад

      Джузеппе обнаружил необычное говорливое полено, которое испугало его не на шутку. ... Долго думал мужчина, что же делать с подаренным поленом и, наконец, его осенило: он выстрогал длинноносую куклу и дал ему имя...

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      Рейтинг: +1194

      латунный сепаратист 45 минут назад

      как выграют у ауцайдера он кайфует ****** как обсерутся то язык в опе

      0
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      Рейтинг: +3611

      playsh 1 час назад

      Чудовище,а Бельгии должок возвращать собираешься? Или Уругваю?

      2
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      Рейтинг: -166

      Волька 2 часа назад

      ****** гомосек!Соси

      5
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      Рейтинг: +16851

      bset 2 часа назад

      Ахахаха. Должки умеешь только из оффсайда возвращать или с липового пенальти. Может попробуете без купленных судей сыграть? А, хотя итак сыграете, в ЛЧ - там вам все должки раздадут.

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