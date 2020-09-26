Дзюба – о разгроме «Уфы»: «Нам нужно было вернуть должок. С нетерпением ждем матч со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0). Форвард оформил хет-трик.

«Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Тем более в преддверии очень большого матча.

До этого мы много матчей не забивали. Говорили даже, что нам чего-то не хватает. Так что я не считаю, что мы зря так много забили перед игрой со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждeм с нетерпением. Главное — сейчас правильно восстановиться», – сказал Дзюба.