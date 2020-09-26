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  • Дзюба – о разгроме «Уфы»: «Нам нужно было вернуть должок. С нетерпением ждем матч со «Спартаком»

Дзюба – о разгроме «Уфы»: «Нам нужно было вернуть должок. С нетерпением ждем матч со «Спартаком»

26 сентября 2020, 19:26
20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча девятого тура РПЛ против «Уфы» (6:0). Форвард оформил хет-трик.

«Нервно начали второй тайм, но забили третий мяч и поймали кураж. Нам нужно было вернуть должок. В прошлом году ничего им не забили. Была какая-то недосказанность. Тем более в преддверии очень большого матча.

До этого мы много матчей не забивали. Говорили даже, что нам чего-то не хватает. Так что я не считаю, что мы зря так много забили перед игрой со «Спартаком». Такие результативные матчи придают настроения. А игру со «Спартаком» ждeм с нетерпением. Главное — сейчас правильно восстановиться», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» и «Спартак» делят первое место.
  • «Уфа» за девять туров победила один раз и идет в зоне переходных матчей.
  • Следующий соперник – «Ротор» (3 октября).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Спартак Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Волька
1601139800
****** гомосек!Соси
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Plyash
1601142608
Чудовище,а Бельгии должок возвращать собираешься? Или Уругваю?
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латунный сепаратист
1601144605
как выграют у ауцайдера он кайфует ****** как обсерутся то язык в опе
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партизан84
1601145608
Джузеппе обнаружил необычное говорливое полено, которое испугало его не на шутку. ... Долго думал мужчина, что же делать с подаренным поленом и, наконец, его осенило: он выстрогал длинноносую куклу и дал ему имя...
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Plyash
1601148101
Уфа,Сан-Марино,просто чудо-форвард.
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knikos
1601148411
Ну , мляааа , тупорылых свиней понабежалооооооо , жуть ! А у Спама есть такие игроки , мяч на грудь и удар в "девятку" ? Нету ... Завидуйте молча , за умных сойдёте ... может быть ...
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alp
1601150142
очень жду победы над спартаком. так же надеюсь что судья не даст спартаку поводов для сомнений в нашей победе
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anjaneri
1601151163
опять побитие младенцевь.
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vladimir-7
1601189594
Ну, Остапа понесло...
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Hektor 84
1601240719
Его высеры сравнимы с высерами орлова. Два идиота.
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