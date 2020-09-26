Федун: «Спартак» победил «Тамбов» за счeт превосходства в классе»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии после матча девятого тура РПЛ против «Тамбова».

Столичная команда выиграла со счетом 2:0.

Победу москвичам принес дубль левого защитника Айртона Лукаса .

. Бразилец отличился на 75-й и 84-й минутах встречи.

Набрав три очка, «Спартак» стал единоличным лидером чемпионата.

«Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с «Тамбовом». Рад, что наши ребята проявили характер и за счeт превосходства в классе победили.

Отдельно поздравляю Лукаса Айртона, который был сверхмотивирован, с первыми голами в РПЛ», – сказал Федун.