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    Федун: «Спартак» победил «Тамбов» за счeт превосходства в классе»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарии после матча девятого тура РПЛ против «Тамбова».

    • Столичная команда выиграла со счетом 2:0.
    • Победу москвичам принес дубль левого защитника Айртона Лукаса.
    • Бразилец отличился на 75-й и 84-й минутах встречи.
    • Набрав три очка, «Спартак» стал единоличным лидером чемпионата.

    «Сегодня команда одержала важнейшую волевую победу, прервав неудачную серию матчей с «Тамбовом». Рад, что наши ребята проявили характер и за счeт превосходства в классе победили.

    Отдельно поздравляю Лукаса Айртона, который был сверхмотивирован, с первыми голами в РПЛ», – сказал Федун.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +269

      Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      главное победа

      3
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      Рейтинг: +3607

      playsh 1 час назад

      Правильнее сказать,не за счёт превосходства в классе как команды,а за счёт превосходства в классе отдельных игроков,и не только Айртона.

      3
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      Рейтинг: +2666

      erma > playsh 8 минут назад

      Хотел сам написать, а смотрю уже лучше не скажешь.

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      Рейтинг: +74

      Alex_MI_5 1 час назад

      Иногда лучше жевать, чем говорить... Тупо повезло, особенно со вторым. Понятно, что игроки повыше классом, но уж точно не сегодняшняя игра выиграна за счет этого класса.

      Особенно смешно про "сверхмотивированность". Это что ж такого случилось? Тамбов в соперниках? Или выезд в Саранск так подействовал? Или встал с той ноги? И почему в других матчах тогда не "сверхмотивирован"?

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