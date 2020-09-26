«Барселона» не утратила интерес к Депаю

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай все еще может оказаться в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб сохраняет интерес к голландцу, однако не спешит его подписывать, поскольку сначала хочет расстаться с кем-то из имеющихся игроков, чтобы не перегружать зарплатный фонд.

Сумма возможной сделки оценивается в 25 миллионов евро.