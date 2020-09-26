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    «Барселона» не утратила интерес к Депаю

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай все еще может оказаться в «Барселоне».

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб сохраняет интерес к голландцу, однако не спешит его подписывать, поскольку сначала хочет расстаться с кем-то из имеющихся игроков, чтобы не перегружать зарплатный фонд.

    Сумма возможной сделки оценивается в 25 миллионов евро.

    • Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.
    • В активе форварда 142 матча, 58 голов и 43 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость игрока – 44 миллиона евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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