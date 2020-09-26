«Барселона» не утратила интерес к Депаю

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай все еще может оказаться в «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб сохраняет интерес к голландцу, однако не спешит его подписывать, поскольку сначала хочет расстаться с кем-то из имеющихся игроков, чтобы не перегружать зарплатный фонд.
Сумма возможной сделки оценивается в 25 миллионов евро.
- Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.
- В активе форварда 142 матча, 58 голов и 43 ассиста.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Рыночная стоимость игрока – 44 миллиона евро.
Источник: Mundo Deportivo