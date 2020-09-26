Чеснаускис: «После игры Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис вспомнил, как вел себя после матчей экс-вратарь команды Сергей Овчинников.

«Когда закачивалась игра, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы – и выдыхал (смеeтся). Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы со своей резинкой. Так он восстанавливался после игры», – рассказал Чеснаускис.