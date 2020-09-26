Чеснаускис: «После игры Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис вспомнил, как вел себя после матчей экс-вратарь команды Сергей Овчинников.
«Когда закачивалась игра, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы – и выдыхал (смеeтся). Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы со своей резинкой. Так он восстанавливался после игры», – рассказал Чеснаускис.
- Сейчас Овчинников входит в тренерский штаб ЦСКА.
- За «Локомотив» он выступал с 1991 по 1997 год, а также с 2002 по 2005 год.
- Чеснаускис играл за москвичей в 2004 году и стал чемпионом России.
Источник: Metaratings