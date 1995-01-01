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    Чеснаускис: «После игры Овчинников приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис вспомнил, как вел себя после матчей экс-вратарь команды Сергей Овчинников.

    «Когда закачивалась игра, Сергей приходил в душ, закуривал сигарету, брал бутылочку колы – и выдыхал (смеeтся). Вот это был Овчинников. Всегда распускал волосы со своей резинкой. Так он восстанавливался после игры», – рассказал Чеснаускис.

    • Сейчас Овчинников входит в тренерский штаб ЦСКА.
    • За «Локомотив» он выступал с 1991 по 1997 год, а также с 2002 по 2005 год.
    • Чеснаускис играл за москвичей в 2004 году и стал чемпионом России.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +96

      Снег 23 минуты назад

      Полжизни прожил в России, по-русски не научился говорить. Да и играть тоже не умел. Босс распускал волосы из-под своей резинки. Двоешник по-русскому. Не давай вью, если по-русски такой тупой.

      0
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      Рейтинг: +8

      laryushkinarostis 36 минут назад

      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью миостимулятора, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог--- https://nnna.ru/vladblog

      -1
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      Рейтинг: +16836

      bset 50 минут назад

      Дзюба с Азмуном после раздевалки тоже закуривали

      1
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      Рейтинг: +11099

      KLIM777 51 минуту назад

      про бошки не договорил

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