Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Суарес прошел медобследование и подписал контракт с «Атлетико»

    «Атлетико» объявил о заключении контракта с нападающим Луисом Суаресом.

    Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что форвард успешно прошел медицинское обследование и подписал соглашение, рассчитанное на два сезона.

    «К нам присоединился отличный бомбардир с большим опытом игры в Европе, который всегда отличался самоотверженностью на поле и считался одним из лучших футболистов мира на своей позиции», – говорится в пресс-релизе.

    • Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
    • За шесть лет в каталонской команде Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79336
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru