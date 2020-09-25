Суарес прошел медобследование и подписал контракт с «Атлетико»

«Атлетико» объявил о заключении контракта с нападающим Луисом Суаресом.
Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что форвард успешно прошел медицинское обследование и подписал соглашение, рассчитанное на два сезона.
«К нам присоединился отличный бомбардир с большим опытом игры в Европе, который всегда отличался самоотверженностью на поле и считался одним из лучших футболистов мира на своей позиции», – говорится в пресс-релизе.
- Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
- За шесть лет в каталонской команде Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
Источник: Официальный сайт «Атлетико»