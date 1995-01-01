Гендиректор «Динамо»: «Талалаев некорректно съязвил в наш адрес и прежде всего обидел свой клуб»

Так если не Ваш - не вступайте!! Что ж ты там мелешь, Белкин? Уровень не его... Если уровень не ваш, то приличные люди делают вид, что не слышали, а если и слышали, то не поняли что там какой-то Талалаев расстроенный наговорил в одном предложении. Ведь если ЭТО прочитаешь, то не станешь же отвечать...Станешь? Ну, тогда всё понятно.
Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин ответил на высказывание главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после проигранного матча восьмого тура РПЛ (1:0).
«Мне кажется, если уж мы об этом говорим, то он прежде всего обидел свой собственный клуб, назвав его маленьким и зачем-то попытавшись некорректно съязвить в наш адрес. О причинах такого заявления судить не берусь.
Скажу только, что мы с большим уважением относимся к «Ахмату» и его руководству. Прекрасно помню, как вместе открывали в Грозном памятник Льву Яшину, и в целом мы всегда конструктивно взаимодействуем. Ну а здесь мы не станем вступать в словесную перепалку, это не наш уровень общения», – рассказал Белкин «Чемпионату».
- «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
- С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.
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