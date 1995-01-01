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    Гендиректор «Динамо»: «Талалаев некорректно съязвил в наш адрес и прежде всего обидел свой клуб»

    Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин ответил на высказывание главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после проигранного матча восьмого тура РПЛ (1:0).

    «Мне кажется, если уж мы об этом говорим, то он прежде всего обидел свой собственный клуб, назвав его маленьким и зачем-то попытавшись некорректно съязвить в наш адрес. О причинах такого заявления судить не берусь.

    Скажу только, что мы с большим уважением относимся к «Ахмату» и его руководству. Прекрасно помню, как вместе открывали в Грозном памятник Льву Яшину, и в целом мы всегда конструктивно взаимодействуем. Ну а здесь мы не станем вступать в словесную перепалку, это не наш уровень общения», – рассказал Белкин «Чемпионату».

    • «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
    • С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4124

      Томик 15 минут назад

      Так если не Ваш - не вступайте!! Что ж ты там мелешь, Белкин? Уровень не его... Если уровень не ваш, то приличные люди делают вид, что не слышали, а если и слышали, то не поняли что там какой-то Талалаев расстроенный наговорил в одном предложении. Ведь если ЭТО прочитаешь, то не станешь же отвечать...Станешь? Ну, тогда всё понятно.

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