Гендиректор «Динамо»: «Талалаев некорректно съязвил в наш адрес и прежде всего обидел свой клуб»

Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин ответил на высказывание главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева после проигранного матча восьмого тура РПЛ (1:0).

«Мне кажется, если уж мы об этом говорим, то он прежде всего обидел свой собственный клуб, назвав его маленьким и зачем-то попытавшись некорректно съязвить в наш адрес. О причинах такого заявления судить не берусь.

Скажу только, что мы с большим уважением относимся к «Ахмату» и его руководству. Прекрасно помню, как вместе открывали в Грозном памятник Льву Яшину, и в целом мы всегда конструктивно взаимодействуем. Ну а здесь мы не станем вступать в словесную перепалку, это не наш уровень общения», – рассказал Белкин «Чемпионату».

«Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.

С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

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