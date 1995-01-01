«РБ-Спорт»: арбитр РПЛ консультировался со специалистами для подготовки к проверке на полиграфе

Хрень какая-то эти полиграфы. Телефоны надо ставить на прослушку и почту электронную! Причем не только футбольным судьям!
Один из арбитров РПЛ пытался перехитрить детектор-лжи, сообщает «РБ-Спорт».
Рефери перед проверкой на полиграфе получил консультацию специалистов, подсказавшим ему, как можно адаптировать свои ответы и реакции при тестировании. В РФС уже знают об этом.
Проверки на полиграфе проходили Василий Казарцев, Сергей Лапочкин и Алексей Еськов. Первые двое продолжают работать арбитрами, последний решил приостановить карьеру.