«РБ-Спорт»: арбитр РПЛ консультировался со специалистами для подготовки к проверке на полиграфе

Один из арбитров РПЛ пытался перехитрить детектор-лжи, сообщает «РБ-Спорт».

Рефери перед проверкой на полиграфе получил консультацию специалистов, подсказавшим ему, как можно адаптировать свои ответы и реакции при тестировании. В РФС уже знают об этом.

Проверки на полиграфе проходили Василий Казарцев, Сергей Лапочкин и Алексей Еськов. Первые двое продолжают работать арбитрами, последний решил приостановить карьеру.