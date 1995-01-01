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    «РБ-Спорт»: арбитр РПЛ консультировался со специалистами для подготовки к проверке на полиграфе

    Один из арбитров РПЛ пытался перехитрить детектор-лжи, сообщает «РБ-Спорт».

    Рефери перед проверкой на полиграфе получил консультацию специалистов, подсказавшим ему, как можно адаптировать свои ответы и реакции при тестировании. В РФС уже знают об этом.

    Проверки на полиграфе проходили Василий Казарцев, Сергей Лапочкин и Алексей Еськов. Первые двое продолжают работать арбитрами, последний решил приостановить карьеру.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8370

      paracetamol 13 минут назад

      Хрень какая-то эти полиграфы. Телефоны надо ставить на прослушку и почту электронную! Причем не только футбольным судьям!

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      Рейтинг: +13451

      silver29 15 минут назад

      Лучший способ пройти проверку на полиграфе, не связываться с газпромом и бомжами.

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