УЕФА представил мяч для матча за Суперкубок. На нем детские рисунки

Презентован мяч матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». В создании рисунков на мяч приняли участие 18 детей из девяти стран Европы. Фото доступно ниже.
Детям предложили в рисунках ответить на вопрос, что для них значит футбол.
- Матч состоится 24 сентября на венгерской «Пушкаш Арене».
- «Бавария» на прошлой неделе победила в первом туре Бундеслиги «Шальке» (8:0).
- Севильцы в Примере не стартовали.
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Источник: твиттер УЕФА