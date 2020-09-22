УЕФА представил мяч для матча за Суперкубок. На нем детские рисунки

Презентован мяч матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». В создании рисунков на мяч приняли участие 18 детей из девяти стран Европы. Фото доступно ниже.

Детям предложили в рисунках ответить на вопрос, что для них значит футбол.

Матч состоится 24 сентября на венгерской «Пушкаш Арене».

«Бавария» на прошлой неделе победила в первом туре Бундеслиги «Шальке» (8:0).

Севильцы в Примере не стартовали.