Официально: Видаль перешел из «Барселоны» в «Интер»

Миланский «Интер» объявил о переходе полузащитника Артуро Видаля из «Барселоны».

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 1 миллион евро. Зарплата Видаля в «Интере» – 6 миллионов евро в год. Контракт будет рассчитан до 2022 года.