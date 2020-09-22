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    Официально: Видаль перешел из «Барселоны» в «Интер»

    Миланский «Интер» объявил о переходе полузащитника Артуро Видаля из «Барселоны».

    По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 1 миллион евро. Зарплата Видаля в «Интере» – 6 миллионов евро в год. Контракт будет рассчитан до 2022 года.

    • Видаль выступал за «Барсу» с лета 2018 года.
    • В его активе 96 матчей, 11 забитых голов и десять ассистов.
    • Полузащитник уже играл в Серии А за «Ювентус».

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    Источник: твиттер «Интера»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2960

      solodealer 8 минут назад

      Движуха! Отличная новоть! Пора ПЕРЕТРАХИВАТЬ Барсу))))
      Вот бы...и Месси вынести в другой клуб)))

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