Официально: Видаль перешел из «Барселоны» в «Интер»

Движуха! Отличная новоть! Пора ПЕРЕТРАХИВАТЬ Барсу))))
Вот бы...и Месси вынести в другой клуб)))
Миланский «Интер» объявил о переходе полузащитника Артуро Видаля из «Барселоны».
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 1 миллион евро. Зарплата Видаля в «Интере» – 6 миллионов евро в год. Контракт будет рассчитан до 2022 года.
- Видаль выступал за «Барсу» с лета 2018 года.
- В его активе 96 матчей, 11 забитых голов и десять ассистов.
- Полузащитник уже играл в Серии А за «Ювентус».
| UFFICIALE@kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato https://t.co/6Ch10a0weR#WelcomeVidal pic.twitter.com/MvIjUy0hpS— Inter (@Inter) September 22, 2020