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    Орлов: «Зениту» нужно усиливаться. Ситуация перед Лигой чемпионов тревожит»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет игры петербургского «Зенита» в последних матчах РПЛ и указал на кадровые проблемы клуба.

    «Команда уступила «Динамо», не слишком убедительно смотрелась в матчах с «Арсеналом» и «Уралом». Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях. Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артем забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге чемпионов придется тяжело. Надо как-то встрепенуться.

    У тренерского штаба, думаю, есть план, как выйти из нынешней ситуации. Там же все просчитывается. Ну и, конечно, сказывается потеря Ракицкого. Выпал Дриусси – тоже возникли проблемы.

    Питерцам нужно усиливаться, приобретать новичков на две позиции. Нужны центральный защитник и, конечно, хавбек, способный отдавать тонкие передачи. Радует, что Семак подтягивает молодых ребят – Кругового и Мостового. Но они же не могут пока тянуть команду наверх, делать разницу. Зачем экспериментировать в Лиге чемпионов? Туда надо приходить готовыми!

    Ситуация перед ЛЧ, конечно, тревожит. Есть надежда, что ребята смогут быстрее восстанавливаться, так как теперь наступил недельный цикл», – сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:07
    Комментарии30
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      Рейтинг: +3266

      Cleaner 21 секунду назад

      Орлову снится игра московского Динамо с тбилисским Локомотивом!!!

      0
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      Рейтинг: +12948

      vladimir-7 25 минут назад

      Десятый тур, который состоится 3 октября, покажет ваши способности
      и то, что вам не хватает в команде, включая тренерский штаб.
      Положение Зенита в турнирной таблице полностью зависит от судей
      в поле и на VAR, а не за счет мастерства и отдачи игроков в играх,
      кроме того у тренерского штаба нет ни какой фантазии ни в стратегии, ни в тактике игры команды.

      0
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      Рейтинг: +1596

      ААМ 27 минут назад

      Ситуация не тревожит, а просто катастрофическая. нет физики и тактическое однообразие.

      1
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      Рейтинг: +8334

      paracetamol > ААМ 18 минут назад

      Семак учился у итальянских тренеров, а они используют отсталую схему разных вариантов автобуса. Поэтому и не хватает пробивной силы Зениту. Все зависит от состояния формы Зюбы и Азмуна. Малколм тоже тычется в плотную оборону соперников, теряя мяч. А ведь известно, что взламывать ее нужно дальними ударами, а где они? Надо бить чаще и точнее, тогда соперник раскроется. Это детские выводы, но ничего не делается. Туповат Семак!

      1
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      Рейтинг: +5255

      Alekxei Z. 35 минут назад

      Ну видно не вооружённым глазом, что явно кондиций не хватает.
      Если Дзюба хоть что-то пытается делать , то Азмун просто никакущий.
      Подсел Малком и атаки не стало. Второго эшелона по определению нет, скамейка не впечатляет. Варианта В у Семака не просматривается.
      Кстати эти проблемы у всех клубов РПЛ. Наш Спартак тоже 13 игроками вытаскивает матчи.

      2
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      Рейтинг: +118

      sampos 39 минут назад

      Зенит тоже далеко не пойдёт, так что за него напрасно волнуетесь. В прошлом сезоне он лучше выглядел и то а весеннюю стадию кубка не попал. В этом сезоне ему только с такими командами бездарными играть, как Динамо.

      2
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      Рейтинг: +8334

      paracetamol 51 минуту назад

      Ситуация тревожит с тренером. Туповато он руководит. Лидеров загнал, скамейке места на поле не дает. Разве можно так командой управлять?

      2
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      Рейтинг: +4718

      Рубинище 1 час назад

      Дзюба в Зените-это, как был Глушаков в Спартаке. сам толком не играет и место держит-ещё на публику показывает недовольство когда его меняют. то что он забивает-так когда вся команда(очень хорошего качества футболисты) играет на него весь матч. не было бы его Зенит играл бы креативней и больше забивал. А вообще не футболисты нужны, а тренер.

      2
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      Рейтинг: +242

      ab15488 > Рубинище 1 час назад

      А то что у дзюбы больше всех голевых передач как бы не в счёт?) Но то что он после подписания нового контракта сдал - это факт, как впрочем и азмун в этом сезоне

      -1
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      Рейтинг: +8334

      paracetamol > Рубинище 55 минут назад

      Зюба не железный. В Зените и сборной лидировать. Тоже передых нужен!

      0
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      Рейтинг: +242

      ab15488 > paracetamol 52 минуты назад

      А альтернативы то в зените нет. У богданыча тупо нет плана б. Не пошла игра у дзюбы, тут же скуксился и азмун.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1166

      Валерий2705 1 час назад

      Зачем подбирать выражения Геннадий. С такой игрой Зениту п.и.з.д.а. в ЛЧ, да даже в ЛЕ от группы бы зависело очень сильно, а тут прям тьма. Не может Сергей Богданович поставить внятную игру, пусть он и нормальный как человек, но тренер средний. Болеть буду, надеяться буду, но любая команда из условных Италии, Германии, Англии и Франции, расскатает такой Зенит. Как минимум нужен плэймейкер в Питер, а лепить его из человека который пол жизни вингером отпахал (Малком), это пустое. Хотя не уверен, что даже при покупке такого игрока, не останется бей беги и запуливание мяча в сторону Дзюбы. Конечно, менять то что якобы работает, никому не хочется и не удобно, но в ЛЧ это не прокатит, и этот сезон станет последним для Семака, с такой вот игрой. Спартак, прости Господи, в некоторых матчах смотрится куда интереснее, там хоть что менять пытаются.

      4
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      Рейтинг: +8334

      paracetamol > Валерий2705 54 минуты назад

      Твое Дырнамо - отличная команда!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4111

      KPCCSPB 1 час назад

      Надо было раньше думать, когда Оздоева и Ерохина продляли. А Кузяева и Кокорина отдавали.

      2
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      Рейтинг: +1166

      Валерий2705 > KPCCSPB 1 час назад

      Ну справедливости ради, стоит отметить, что Кузяева никто не отдавал. Про Кокорина согласен, по Ерохину вообще без вариантов. Для того что бы понять, что это за игрок , надо просто побывать на стадионе, по телевизору так не бросается в глаза. То как он медленно с мячом работает, описанию не поддаётся.

      3
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      Рейтинг: +8667

      ilichkadr > Валерий2705 1 час назад

      Ерохин и до Зенита особо-то не бегал. Кокорин заметно сдал, погрузнел. Это было видно ещё по Сочам.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11011

      derrik2000 > KPCCSPB 1 час назад

      А Кузяева и Кокорина НЕ отдавали, а просто НЕ подписали с ними новые контракты, поэтому эти два игрока ушли бесплатно.
      Ладно.
      Не грусти.
      Высока вероятность того, что будет "возвращение блудного сына" Кузяева обратно. )

      0
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      Рейтинг: +4111

      KPCCSPB > Валерий2705 1 час назад

      Могли бы и улучшить контракты, на три фронта играть же... А теперь Жиркова на замены выпускаем, усиление такое.

      0
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      Рейтинг: +4111

      KPCCSPB > derrik2000 1 час назад

      Суть в том, что вот первая травма Себы, и его оказалось заменить непросто. А Кокорина и Кузяева их жаба задушила, взять на нормальных условиях. Моё мнение, не хочу видеть на первом месте такой Зенит. Ничего тогда менять не будут, а Семака ещё в том сезоне надо было убирать обратно в Уфу или Химки.

      0
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      Рейтинг: +8334

      paracetamol > KPCCSPB 52 минуты назад

      А кого брать в нашем чемпе? Одно г-но, не для Зенита. А Лимит покупать не дает!

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      Рейтинг: +242

      ab15488 > KPCCSPB 45 минут назад

      А за что убирать? За то что досрочно и с отрывом чемпионат выиграл? Или за то, что не проиграл ни одному прямому конкуренту? Ну хорошо, допустим, уберут семака, а кого на его место? Очередного статусного иностранца на гигантский контракт? Опять кучу бабла на непонятные трансферы и очередной просер в лч?

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      Рейтинг: +4111

      KPCCSPB > paracetamol 29 минут назад

      Да лучше пацанов молодых тогда уж, там хоть есть смысл смотреть и ждать, прощать ошибки, а не на нулевого Ерохина и старого Жиркова на заменах смотреть. Там хоть перспектива с молодняком, а это уже всё, себя износили

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      Рейтинг: +4111

      KPCCSPB > ab15488 24 минуты назад

      Адвокат и Боаш были великолепны в плане стратегий, там и план б и в был, если надо. А Семак тупо за счёт лидеров взял чемп и кубок, но не как тактик. Забросы бесконечные, уже довели до того, что проиграли динамикам, и должны были проиграть Уралу, жаль конечно, что этот позорный гол засчитали. Семак по ходу игры не может изменить тактику, а про настрой на второй тайм, я вообще молчу. Разве это тренер? Который не видит, что Дзюба с 50 минуты перестаёт играть, и не меняет его, выпускает Жиркова для спасения игры, короче дно не за горами, лично надеюсь, что после позорно игры в ЛЧ, Семак соберёт чемодан.

      0
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      Рейтинг: +35

      drSAN 1 час назад

      Я так думаю не светит Зениту в ЛЧ вообще ничего

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