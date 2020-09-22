Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Зениту» нужно усиливаться. Ситуация перед Лигой чемпионов тревожит»

Орлов: «Зениту» нужно усиливаться. Ситуация перед Лигой чемпионов тревожит»

22 сентября 2020, 10:07
53

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет игры петербургского «Зенита» в последних матчах РПЛ и указал на кадровые проблемы клуба.

«Команда уступила «Динамо», не слишком убедительно смотрелась в матчах с «Арсеналом» и «Уралом». Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях. Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артем забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге чемпионов придется тяжело. Надо как-то встрепенуться.

У тренерского штаба, думаю, есть план, как выйти из нынешней ситуации. Там же все просчитывается. Ну и, конечно, сказывается потеря Ракицкого. Выпал Дриусси – тоже возникли проблемы.

Питерцам нужно усиливаться, приобретать новичков на две позиции. Нужны центральный защитник и, конечно, хавбек, способный отдавать тонкие передачи. Радует, что Семак подтягивает молодых ребят – Кругового и Мостового. Но они же не могут пока тянуть команду наверх, делать разницу. Зачем экспериментировать в Лиге чемпионов? Туда надо приходить готовыми!

Ситуация перед ЛЧ, конечно, тревожит. Есть надежда, что ребята смогут быстрее восстанавливаться, так как теперь наступил недельный цикл», – сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (53)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1600759856
Усиление, говоришь? Кузяева вернуть. вот и - УСИЛЕНИЕ. )) Газпром, согласно отчётам по МСФО, закончил прошлый финансовый год год с ГИГАНТСКИМ убытком. Какое усиление? Ловрена купили - и то хлеб.
Ответить
САДЫЧОК
1600760769
Орлов - Зениту надо избавиться от Семака , Дзюбы и Оздоева-и будет СУПЕР клуб !
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1600761543
Бесполезно. Там судьи не продаются.
Ответить
Валерий2705
1600763024
Зачем подбирать выражения Геннадий. С такой игрой Зениту п.и.з.д.а. в ЛЧ, да даже в ЛЕ от группы бы зависело очень сильно, а тут прям тьма. Не может Сергей Богданович поставить внятную игру, пусть он и нормальный как человек, но тренер средний. Болеть буду, надеяться буду, но любая команда из условных Италии, Германии, Англии и Франции, расскатает такой Зенит. Как минимум нужен плэймейкер в Питер, а лепить его из человека который пол жизни вингером отпахал (Малком), это пустое. Хотя не уверен, что даже при покупке такого игрока, не останется бей беги и запуливание мяча в сторону Дзюбы. Конечно, менять то что якобы работает, никому не хочется и не удобно, но в ЛЧ это не прокатит, и этот сезон станет последним для Семака, с такой вот игрой. Спартак, прости Господи, в некоторых матчах смотрится куда интереснее, там хоть что менять пытаются.
Ответить
Рубинище
1600763278
Дзюба в Зените-это, как был Глушаков в Спартаке. сам толком не играет и место держит-ещё на публику показывает недовольство когда его меняют. то что он забивает-так когда вся команда(очень хорошего качества футболисты) играет на него весь матч. не было бы его Зенит играл бы креативней и больше забивал. А вообще не футболисты нужны, а тренер.
Ответить
paracetamol
1600765124
Ситуация тревожит с тренером. Туповато он руководит. Лидеров загнал, скамейке места на поле не дает. Разве можно так командой управлять?
Ответить
ААМ
1600766549
Ситуация не тревожит, а просто катастрофическая. нет физики и тактическое однообразие.
Ответить
vladimir-7
1600766697
Десятый тур, который состоится 3 октября, покажет ваши способности и то, что вам не хватает в команде, включая тренерский штаб. Положение Зенита в турнирной таблице полностью зависит от судей в поле и на VAR, а не за счет мастерства и отдачи игроков в играх, кроме того у тренерского штаба нет ни какой фантазии ни в стратегии, ни в тактике игры команды.
Ответить
Джой
1600772586
Пусть молодняк наигрывает. Главное Дзюбу поменяйте. Сразу стиль игры другой будет - приятный всем!
Ответить
Kollljan
1600779879
Похоже на то, что спёкся Азмун. Нужен аналогичный нап.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+