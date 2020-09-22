Орлов: «Зениту» нужно усиливаться. Ситуация перед Лигой чемпионов тревожит»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет игры петербургского «Зенита» в последних матчах РПЛ и указал на кадровые проблемы клуба.

«Команда уступила «Динамо», не слишком убедительно смотрелась в матчах с «Арсеналом» и «Уралом». Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях. Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артем забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге чемпионов придется тяжело. Надо как-то встрепенуться.

У тренерского штаба, думаю, есть план, как выйти из нынешней ситуации. Там же все просчитывается. Ну и, конечно, сказывается потеря Ракицкого. Выпал Дриусси – тоже возникли проблемы.

Питерцам нужно усиливаться, приобретать новичков на две позиции. Нужны центральный защитник и, конечно, хавбек, способный отдавать тонкие передачи. Радует, что Семак подтягивает молодых ребят – Кругового и Мостового. Но они же не могут пока тянуть команду наверх, делать разницу. Зачем экспериментировать в Лиге чемпионов? Туда надо приходить готовыми!

Ситуация перед ЛЧ, конечно, тревожит. Есть надежда, что ребята смогут быстрее восстанавливаться, так как теперь наступил недельный цикл», – сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».