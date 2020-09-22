Лесовой: «В концовке матча с «Ахматом» играли на удержание счета. Так делает даже «Барселона»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).
«Думаю, мы наиграли на победу. Выплеснули все эмоции, которые у нас накопились в этом забитом голе. В самой концовке, после того, как вышли вперед, стали играть на удержание счета. Так играют все команды, даже «Барселона», – сказал Лесовой в интервью «Спорт-Экспрессу».
- «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
- С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.
Источник: «Спорт-Экспресс»