Лесовой: «В концовке матча с «Ахматом» играли на удержание счета. Так делает даже «Барселона»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Думаю, мы наиграли на победу. Выплеснули все эмоции, которые у нас накопились в этом забитом голе. В самой концовке, после того, как вышли вперед, стали играть на удержание счета. Так играют все команды, даже «Барселона», – сказал Лесовой в интервью «Спорт-Экспрессу».