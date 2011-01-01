Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Лесовой: «В концовке матча с «Ахматом» играли на удержание счета. Так делает даже «Барселона»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой подвел итоги матча восьмого тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    «Думаю, мы наиграли на победу. Выплеснули все эмоции, которые у нас накопились в этом забитом голе. В самой концовке, после того, как вышли вперед, стали играть на удержание счета. Так играют все команды, даже «Барселона», – сказал Лесовой в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.
    • С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      elessar arnor 1 час назад

      Барса, вроде, не вылетала от даже грузинских суперклубов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2181

      Genz 1 час назад

      Так играют все команды, даже «Барселона» И Козюпинский Спартак – сказал Лесовой.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru