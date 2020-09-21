Эрик Гарсия не сыграет с «Вулверхэмптоном» в связи с трансфером в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия готовится к переходу в «Барселону». Он не сыграет в матче второго тура АПЛ против «Вулверхэмптона», пишет Transfer News Live со ссылкой на El Chiringuito TV.

Сумма сделки составит 18 миллионов евро. После того, как «Сити» подпишет нового центрбека, Гарсия сможет присоединиться к «Барсе».