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    Слуцкий – о матче со «Спартаком»: «Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни»

    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

    «Если бы мы были готовы к такому началу, то явно не пропустили. «Рубин» не смог реализовать несколько моментов в стартовые минуты, соперник нас наказал. Если бы я знал, чего не хватает команде, мы бы в этом добавили.

    Думаю, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни», – сказал Слуцкий.

    • «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:0.
    • Казанцы нанесли по воротам соперника 19 ударов, шесть из них в створ. Москвичи пробили шесть раз, один в створ ворот.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +79211

      zigbert 5 минут назад

      Молодец исправился. Пожалуй это лучший матч Александра в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +2

      American-Patriot 13 минут назад

      Шатов - полено

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18246

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Слуцкий прикрылся Максименко как одеялом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2268

      a_who 1 час назад

      Молодцом ! с победой !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -213

      Спартач80 1 час назад

      Максименко нужна была эта игра,чтобы не сломаться после дерби...

      5
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      Рейтинг: +312

      RUSARM 1 час назад

      Леня отмазки лепить может!! Позорный проигрыш на своем поле!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1141

      Валерий2705 > RUSARM 59 минут назад

      Конечно, за сраптак всегда стыдно, ну соответственно за тех кто им проигрывает тем более!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > Валерий2705 39 минут назад

      а ты оказывается тот еще хам!а не борат ли ты часом?точнее его клонобрат!

      2
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      Рейтинг: +1501

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну и молодец ! ! !

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