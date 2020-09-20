Слуцкий – о матче со «Спартаком»: «Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

«Если бы мы были готовы к такому началу, то явно не пропустили. «Рубин» не смог реализовать несколько моментов в стартовые минуты, соперник нас наказал. Если бы я знал, чего не хватает команде, мы бы в этом добавили.

Думаю, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни», – сказал Слуцкий.