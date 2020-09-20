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  • Слуцкий – о матче со «Спартаком»: «Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни»

Слуцкий – о матче со «Спартаком»: «Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни»

20 сентября 2020, 19:54
18

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

«Если бы мы были готовы к такому началу, то явно не пропустили. «Рубин» не смог реализовать несколько моментов в стартовые минуты, соперник нас наказал. Если бы я знал, чего не хватает команде, мы бы в этом добавили.

Думаю, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни», – сказал Слуцкий.

  • «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:0.
  • Казанцы нанесли по воротам соперника 19 ударов, шесть из них в створ. Москвичи пробили шесть раз, один в створ ворот.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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Иван Петров 1986
1600621015
Ну и молодец ! ! !
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RUSARM
1600621237
Леня отмазки лепить может!! Позорный проигрыш на своем поле!!
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a_who
1600622744
Молодцом ! с победой !
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DOCTOR PENALTY
1600625317
Слуцкий прикрылся Максименко как одеялом.
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American-Patriot
1600625879
Шатов - полено
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zigbert
1600626361
Молодец исправился. Пожалуй это лучший матч Александра в этом сезоне.
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paracetamol
1600626816
Ты бы своих криволапых мазил воспитывал, Леня!
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Plyash
1600632525
Слуц,ты сидел и считал количество сейфов Максименко? Займись лучше,чем -нибудь другим, более полезным для своей команды.
Ответить
Добрый Бобер
1600667564
"Спартак" не стабилен. Два соперника одного уровня, но в одном случае проигрыш 3:1, а в другом победа 2:0. Почему? Неужели всё дело в квалификации вратаря соперника?
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maygli
1600695287
Он прав Максименко много спас. А играли опасно обе команды вплоть до удаления. Впрочем и после удаления у Спартака был отличный момент, чтобы забить третий гол. Ну как есть... Нас всех с победой.
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