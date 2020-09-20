«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью фаната команды, ведущего «Русского лото» Борисова

«Спартак» отреагировал на смерть актера и телеведущего Михаила Борисова. Он был болельщиком самого титулованного клуба России.
«Сегодня ночью в Москве ушeл из жизни известный актeр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», – написала пресс-служба.
- Актеру был 71 год.
- В 2000 году Борисову присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ.
- С 1994 году Борисов вел телепередачу «Русское лото».
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Источник: твиттер «Спартака»