«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью фаната команды, ведущего «Русского лото» Борисова

«Спартак» отреагировал на смерть актера и телеведущего Михаила Борисова. Он был болельщиком самого титулованного клуба России.

«Сегодня ночью в Москве ушeл из жизни известный актeр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», – написала пресс-служба.

Актеру был 71 год.

В 2000 году Борисову присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ.

С 1994 году Борисов вел телепередачу «Русское лото».