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    «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью фаната команды, ведущего «Русского лото» Борисова

    «Спартак» отреагировал на смерть актера и телеведущего Михаила Борисова. Он был болельщиком самого титулованного клуба России.

    «Сегодня ночью в Москве ушeл из жизни известный актeр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов.

    Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», – написала пресс-служба.

    • Актеру был 71 год.
    • В 2000 году Борисову присвоили звание Заслуженного деятеля искусств РФ.
    • С 1994 году Борисов вел телепередачу «Русское лото».

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2455

      Fancyfall 4 минуты назад

      светлая память

      0
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      Рейтинг: +14614

      vka1970 42 минуты назад

      Пусть земля ему будет пухом.Многое можно изменить или исправить кроме уходя из жизни.

      1
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      Рейтинг: +2972

      Черкизовский Кот 55 минут назад

      В 1994 году в 7 лет смотрел самый первый выпуск этой телевикторины. Сейчас сам не понимаю, почему в детстве мне было интересно смотреть это. Ведущему вечная память.

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      Рейтинг: +11051

      KLIM777 59 минут назад

      Десятки лет около мошенников, которые дурили народ!Хватит! Царство небесное!

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      Рейтинг: +432

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть. Об этом она рассказала агентству «Москва».

      «Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице», — сказала она.

      Ранее газета «Известия» сообщила, что Михаил Борисов умер на 72-м году жизни. По данным издания, при транспортировке Борисова из одной больницы в другую у него наступила клиническая смерть, после чего артист скончался.

      До этого сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным Telegram-канала «112», у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

      Михаил Борисов — советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств России. В телевизионной лотерее «Русское лото», помимо ведения программы, являлся также ее художественным руководителем.

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