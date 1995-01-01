Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Журналист Романо: «Челси» подписал вратаря «Ренна» Менди

    Голкипер «Ренна» Эдуар Менди продолжит карьеру в «Челси».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка уже оформлена, вскоре о ней объявят официально.

    28-летний сенегалец успешно прошел медобследование и в ближайшее время присоединится к новой команде.

    • Менди выступал за «Ренн» с лета 2019 года.
    • Вратарь пропустил 32 гола в 34 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,8 миллиона человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79178
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru