Журналист Романо: «Челси» подписал вратаря «Ренна» Менди

Голкипер «Ренна» Эдуар Менди продолжит карьеру в «Челси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка уже оформлена, вскоре о ней объявят официально.

28-летний сенегалец успешно прошел медобследование и в ближайшее время присоединится к новой команде.