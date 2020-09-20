Журналист Романо: «Челси» подписал вратаря «Ренна» Менди

Голкипер «Ренна» Эдуар Менди продолжит карьеру в «Челси».
По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка уже оформлена, вскоре о ней объявят официально.
28-летний сенегалец успешно прошел медобследование и в ближайшее время присоединится к новой команде.
- Менди выступал за «Ренн» с лета 2019 года.
- Вратарь пропустил 32 гола в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,8 миллиона человек.