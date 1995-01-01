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    Walla: игрок сборной Израиля Захави отказался от зарплаты 3,5 миллиона в год в «Локомотиве» и перейдет в ПСВ

    Полузащитник китайского «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля Эран Захави продолжит карьеру в ПСВ. Как пишет Walla, футболист отказался от зарплаты 3,5 миллиона евро в год в «Локомотиве».

    Предложение из Нидерландов уступает по стоимости, но Захави все равно выбрал его. Вскоре будет подписан контракт.

    • В Китае Захави играет с 2016 года.
    • На счету игрока 54 матча за сборную, 20 голов.
    • Рынок оценивает Захави в 5,2 миллиона евро.

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    Источник: Walla

    Израильский новостной портал, основанный в 1995 году. Аудитория в твиттере - более 42 тысяч подписчиков.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3220

      TOMSON 8 минут назад

      3.5 млн в год не понять кому. Что-то в этом неправильно.
      Очень надеюсь, что данная новость утка, а то очень грустно как-то.

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      Рейтинг: +1549

      FRZZ 36 минут назад

      Локо обещает зарплату 3,5 миллиона евро в год??? А плачут, что денег нет.

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