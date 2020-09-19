Walla: игрок сборной Израиля Захави отказался от зарплаты 3,5 миллиона в год в «Локомотиве» и перейдет в ПСВ

Полузащитник китайского «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля Эран Захави продолжит карьеру в ПСВ. Как пишет Walla, футболист отказался от зарплаты 3,5 миллиона евро в год в «Локомотиве».

Предложение из Нидерландов уступает по стоимости, но Захави все равно выбрал его. Вскоре будет подписан контракт.