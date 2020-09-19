Walla: игрок сборной Израиля Захави отказался от зарплаты 3,5 миллиона в год в «Локомотиве» и перейдет в ПСВ

Полузащитник китайского «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля Эран Захави продолжит карьеру в ПСВ. Как пишет Walla, футболист отказался от зарплаты 3,5 миллиона евро в год в «Локомотиве».
Предложение из Нидерландов уступает по стоимости, но Захави все равно выбрал его. Вскоре будет подписан контракт.
- В Китае Захави играет с 2016 года.
- На счету игрока 54 матча за сборную, 20 голов.
- Рынок оценивает Захави в 5,2 миллиона евро.
Источник: Walla
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