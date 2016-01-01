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    Алексей Миранчук: «Уверен, у меня бы все срослось в «Краснодаре»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о несостоявшихся переходах в «Рубин» и «Краснодар».

    «Рубин»? Это был серьeзный шаг, нужно было принимать решение. Процентов на 80 всe было нормально, но потом мы поехали на сборы и я поговорил с Сeминым. Было как-то тревожно, что-то было не так. Сeмин высказал своe мнение, а он много повидал, потому и не получилось. Когда всe выслушал, уже принял решение, что поступаю неправильно. Но об этом точно не жалею. Что ни делается, всe к лучшему.

    «Краснодар»? Знаю, что клуб меня хотел. Уверен, всe бы у меня срослось там. Но когда здесь тебя любят и всe хорошо, не надо никуда уходить. Это же плюс-минус одно и то же. А «Аталанта» – уже совсем другой момент», – сказал Миранчук.

    • Хавбек – воспитанник «Локомотива».
    • В начале сентября он перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
    • Контракт Миранчука с итальянским клубом подписан по схеме «4+1».

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +816

      С-Пб on-line 51 минуту назад

      Твоя самоуверенность тебя погубит

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