Алексей Миранчук: «Уверен, у меня бы все срослось в «Краснодаре»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о несостоявшихся переходах в «Рубин» и «Краснодар».

«Рубин»? Это был серьeзный шаг, нужно было принимать решение. Процентов на 80 всe было нормально, но потом мы поехали на сборы и я поговорил с Сeминым. Было как-то тревожно, что-то было не так. Сeмин высказал своe мнение, а он много повидал, потому и не получилось. Когда всe выслушал, уже принял решение, что поступаю неправильно. Но об этом точно не жалею. Что ни делается, всe к лучшему.

«Краснодар»? Знаю, что клуб меня хотел. Уверен, всe бы у меня срослось там. Но когда здесь тебя любят и всe хорошо, не надо никуда уходить. Это же плюс-минус одно и то же. А «Аталанта» – уже совсем другой момент», – сказал Миранчук.