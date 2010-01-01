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    Тиаго Алькантара попрощался с «Баварией»

    Полузащитник Тиаго Алькантара опубликовал в твиттере прощальное письмо в связи со скорым уходом из «Баварии».

    «Это самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом замечательном клубе. В «Баварии» я рос и развивался как игрок последние семь лет. Были победы, успехи, радостные моменты, непростые времена.

    Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и полностью реализовал себя здесь, отождествляя себя с клубом, историей, философией, языком и культурой.

    Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой «Альянц Арене». Вы, семья «Баварии», очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне.

    Мое решение связано только со спортом. Мне как футболисту нужны новые вызовы, чтобы развиваться, как я делал это в «Баварии».

    Этот клуб навсегда останется местом, в котором я чувствую себя как дома. Бесконечная благодарность тебе, «Бавария»!» – написал испанец.

    • Алькантара выступал за «Баварию» с лета 2013 года.
    • В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 ассистов.
    • Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в «Лиеврпуле».

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    Источник: Твиттер Тиаго Алькантары

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