Тиаго Алькантара попрощался с «Баварией»

Полузащитник Тиаго Алькантара опубликовал в твиттере прощальное письмо в связи со скорым уходом из «Баварии».

«Это самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить главу в этом замечательном клубе. В «Баварии» я рос и развивался как игрок последние семь лет. Были победы, успехи, радостные моменты, непростые времена.

Больше всего я горжусь тем, что приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний, и полностью реализовал себя здесь, отождествляя себя с клубом, историей, философией, языком и культурой.

Я и моя семья прожили здесь фантастические моменты: в городе и, конечно же, на нашей любимой «Альянц Арене». Вы, семья «Баварии», очень хорошо ко мне относились и каждую секунду выражали любовь ко мне.

Мое решение связано только со спортом. Мне как футболисту нужны новые вызовы, чтобы развиваться, как я делал это в «Баварии».

Этот клуб навсегда останется местом, в котором я чувствую себя как дома. Бесконечная благодарность тебе, «Бавария»!» – написал испанец.