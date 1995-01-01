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    Помощник Карреры в АЕКе Д’Урбано: «Краснодар» – фаворит против ПАОКа»

    Тренер греческого АЕКа Джорджо Д’Урбано поделился ожиданиями от противостояния раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом. Итальянец видит фаворитом россиян.

    — Можно ли считать «Краснодар» фаворитом в паре с ПАОКом?

    — Исходя из того, что чемпионат России котируется в Европе выше, чем греческая лига, то, пожалуй, можно. Только вот «Бенфику» перед матчем с ПАОК тоже все считали фаворитом — причем чуть ли не стопроцентным. А на деле получилось наоборот.

    — За счет каких качеств ПАОК прошел «Бенфику»?

    — В одной отдельно взятой игре может случиться все что угодно — так и произошло. В двухматчевом противостоянии у более классной португальской команды было бы куда больше шансов на общую победу. А тут ПАОК выжал из себя все даже не 100, а 150 процентов.

    • До Греции Д’Урбано работал в штабе Массимо Карреры со «Спартаком».
    • Первый матч между «Краснодаром» и ПАОКом состоится на следующей неделе.
    • Краснодарцы никогда не выступали в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2015

      Nerlinger 1 час назад

      Фигурит !!!
      На динаму посмотри!!!
      Тоже тот ещё Фигурит был !!!

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