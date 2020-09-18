Помощник Карреры в АЕКе Д’Урбано: «Краснодар» – фаворит против ПАОКа»

Тренер греческого АЕКа Джорджо Д’Урбано поделился ожиданиями от противостояния раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и ПАОКом. Итальянец видит фаворитом россиян.

— Можно ли считать «Краснодар» фаворитом в паре с ПАОКом?

— Исходя из того, что чемпионат России котируется в Европе выше, чем греческая лига, то, пожалуй, можно. Только вот «Бенфику» перед матчем с ПАОК тоже все считали фаворитом — причем чуть ли не стопроцентным. А на деле получилось наоборот.

— За счет каких качеств ПАОК прошел «Бенфику»?

— В одной отдельно взятой игре может случиться все что угодно — так и произошло. В двухматчевом противостоянии у более классной португальской команды было бы куда больше шансов на общую победу. А тут ПАОК выжал из себя все даже не 100, а 150 процентов.