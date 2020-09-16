Эджуке – о российском футболе: «Соперники всегда борются и сидят глубоко в защите»

Нигерийский новичок ЦСКА Чидера Эджуке, забивший гол в дерби со «Спартаком», сравнил РПЛ с чемпионатом Голландии:

«РПЛ отличается от Нидерландов. Тут больше борьбы, бега и соперники всегда борются. Оппоненты играют в оборонительный футбол, сидят глубоко в защите. Все игроки очень сильны физически. Нужно быть терпеливым и ждать своих шансов, которые нужно грамотно реализовывать. Когда соперник устаeт, ты можешь ими воспользоваться и победить», – сказал Эджуке в интервью «Чемпионату».