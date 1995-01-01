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    Эджуке – о российском футболе: «Соперники всегда борются и сидят глубоко в защите»

    Нигерийский новичок ЦСКА Чидера Эджуке, забивший гол в дерби со «Спартаком», сравнил РПЛ с чемпионатом Голландии:

    «РПЛ отличается от Нидерландов. Тут больше борьбы, бега и соперники всегда борются. Оппоненты играют в оборонительный футбол, сидят глубоко в защите. Все игроки очень сильны физически. Нужно быть терпеливым и ждать своих шансов, которые нужно грамотно реализовывать. Когда соперник устаeт, ты можешь ими воспользоваться и победить», – сказал Эджуке в интервью «Чемпионату».

    • Эджуке перешел в ЦСКА из нидерландского «Херенвена».
    • Чидера забил один гол в двух матчах РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16678

      bset 5 минут назад

      Жаль, что во втором тайме обычно устает ЦСКА и именно наши соперники этим пользуются)

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