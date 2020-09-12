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    Федотов: «Неприятно, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита». Есть правоохранительные органы. Расследуйте, доказывайте»

    Главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову не нравится, что его клуб называют фармом «Зенита». Он предложил обратиться в правоохранительные органы.

    — Раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»?

    — Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в «сетях», всe прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

    Понимаю ли Вадима Евсеева и его обращение после игры со «Спартаком» про то, что все говорили про шесть очков? Конечно, понимаю! Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Всe же просто.

    • «Сочи» лидирует в таблице.
    • Следующий соперник по РПЛ – «Арсенал» (20 сентября).
    • Федотов работает в клубе с прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.09.2020 23:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18185

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      "Расследуйте, доказывайте..."
      Федотов, вспомни анекдот: Сара - Абрам, на площади евреев бьют.
      Абрам - Сара, а мне похер , я по паспорту русский.
      Сара - Абрам, там не по паспорту бьют, а по морде.

      0
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      Рейтинг: +347

      mp7700 2 минуты назад

      Какие правоохранительные органы???? Какое расследование??? Они все там из той же кормушки жрут, чьим фармом вы являетесь)))

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      Рейтинг: -991

      Бoрат 32 минуты назад

      " На роток не накинешь платок " , хотя нет - у нас есть неприкасаемые , про которых НИЗЯЯ - да тот же Дзюба например . Гыгыгы .

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