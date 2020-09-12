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  • Федотов: «Неприятно, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита». Есть правоохранительные органы. Расследуйте, доказывайте»

Федотов: «Неприятно, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита». Есть правоохранительные органы. Расследуйте, доказывайте»

12 сентября 2020, 23:56
12

Главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову не нравится, что его клуб называют фармом «Зенита». Он предложил обратиться в правоохранительные органы.

— Раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»?

— Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в «сетях», всe прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

Понимаю ли Вадима Евсеева и его обращение после игры со «Спартаком» про то, что все говорили про шесть очков? Конечно, понимаю! Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Всe же просто.

  • «Сочи» лидирует в таблице.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Арсенал» (20 сентября).
  • Федотов работает в клубе с прошлого года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Федотов Владимир
Комментарии (12)
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mp7700
1599946579
Какие правоохранительные органы???? Какое расследование??? Они все там из той же кормушки жрут, чьим фармом вы являетесь)))
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DOCTOR PENALTY
1599946842
"Расследуйте, доказывайте..." Да у тебя почти от каждого игрока газом несёт за километр. Федотов, вспомни анекдот: Сара - Абрам, на площади евреев бьют. Абрам - Сара, а мне похер , я по паспорту русский. Сара - Абрам, там не по паспорту бьют, а по морде.
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paracetamol
1599950956
Не фарм-клуб «Зенита», а Зенит-3. Так точнее будет!.
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piligrim1986
1599971723
ну конечно))) был один фарм - оренбург. его слили, а чтобы сэкономить на тренере, тебя и перевели в сочи. а игроки...ну да, они ж не из зенита
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alex1951
1599973444
Канешна раздражает.....исчо как... Каккой к черту фарм-клуб? ...Жертва аборта,выкидыш,опухоль Выбор большой. Жил-был город-герой Сочи... И втемяшилось ,,пупам,,земли русской ,на ровном месте родить - Новый Центр Россиянскага Футбола ......курортного(бабло 2014 г.надо отбивать ).Такая уж эта фишка........,,Фишт,,)))))
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vladimir-7
1599978593
Ну и подавай на обидчиков в суд. Или ссышь?
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Маленький
1599983792
Раздражает когда плачется Федотов. Вроде нормальный мужик раньше был
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xakep01
1599983974
Спартак тоже фарм клуб Зенита, они же не жалуются, стабильно +6 от них
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Hektor 84
1599990156
Только не в нашей коррумпированной стране.
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