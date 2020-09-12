Федотов: «Неприятно, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита». Есть правоохранительные органы. Расследуйте, доказывайте»

Главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову не нравится, что его клуб называют фармом «Зенита». Он предложил обратиться в правоохранительные органы.

— Раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»?

— Конечно, неприятно. Какими бы твердолобыми мы ни были, медиапространство настигает тебя. Ребята все в «сетях», всe прекрасно видят. Не знаю, какие могут быть претензии по нашему матчу в Санкт-Петербурге. У нас были возможности отыграться.

Понимаю ли Вадима Евсеева и его обращение после игры со «Спартаком» про то, что все говорили про шесть очков? Конечно, понимаю! Назвал бы это большим достижением, что он развеял этот миф. Есть много разговоров… Есть правоохранительные органы. Пожалуйста, занимайтесь, расследуйте, доказывайте. Всe же просто.