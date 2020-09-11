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    Жиру опроверг слухи о договоренности с «Ювентусом»

    Форвард «Челси» Оливье Жиру не вел переговоров с «Ювентусом», заявил футболист.

    «Я был удивлен, получив сегодня утром сообщения от друзей, рассказывающих мне об этом слухе. Это далеко не так. Я игрок «Челси» и чувствую себя здесь хорошо. Я буду бороться за свое место.

    Всегда приятно привлекать внимание таких клубов – это лестно. Но я по-прежнему сосредоточен на «Челси». Посмотрим, что будет в ближайшие недели. Ничего не подписано и не сделано», – сказал Жиру.

    • Сообщалось, «Ювентус» согласовал с французом двухлетний контракт, а «Челси» намерен получить за трансфер 5 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок принял участие в 18 матчах АПЛ, забив восемь мячей.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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    11.09.2020 23:14
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