Жиру опроверг слухи о договоренности с «Ювентусом»

Форвард «Челси» Оливье Жиру не вел переговоров с «Ювентусом», заявил футболист.
«Я был удивлен, получив сегодня утром сообщения от друзей, рассказывающих мне об этом слухе. Это далеко не так. Я игрок «Челси» и чувствую себя здесь хорошо. Я буду бороться за свое место.
Всегда приятно привлекать внимание таких клубов – это лестно. Но я по-прежнему сосредоточен на «Челси». Посмотрим, что будет в ближайшие недели. Ничего не подписано и не сделано», – сказал Жиру.
- Сообщалось, «Ювентус» согласовал с французом двухлетний контракт, а «Челси» намерен получить за трансфер 5 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок принял участие в 18 матчах АПЛ, забив восемь мячей.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: Goal