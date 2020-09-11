Жиру опроверг слухи о договоренности с «Ювентусом»

Форвард «Челси» Оливье Жиру не вел переговоров с «Ювентусом», заявил футболист.

«Я был удивлен, получив сегодня утром сообщения от друзей, рассказывающих мне об этом слухе. Это далеко не так. Я игрок «Челси» и чувствую себя здесь хорошо. Я буду бороться за свое место.

Всегда приятно привлекать внимание таких клубов – это лестно. Но я по-прежнему сосредоточен на «Челси». Посмотрим, что будет в ближайшие недели. Ничего не подписано и не сделано», – сказал Жиру.