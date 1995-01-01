Акинфеев – об инциденте с Веллитоном: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

до сих пор не понимаю как такое случилось, за жёсткий стык вне штрафной когда оба хотели играть в мяч давать 6 игр, видимо сильно разозлилсь что вратаря сборной покоцал, как был кдк тупым, таким и щас остался
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своем конфликте с бывшим нападающим «Спартака» Веллитоном в 2011 году.
- Голкипер получил травму в результате столкновения с бразильцем.
- У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и внутреннего мениска.
- Когда Акинфеева уносили с поля, он кричал в адрес соперника нелицеприятные выражения.
«Это тоже раздули, это больше эмоции. Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок». И все остальное. В мою голову в тот момент никто не мог залезть, а я прекрасно понимал, что это уже разрыв.
Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, опять больничная койка. Это просто были эмоции. На того же Веллитона никакой обиды и зла нет. Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций», – сказал Акинфеев.
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