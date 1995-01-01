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    Акинфеев – об инциденте с Веллитоном: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своем конфликте с бывшим нападающим «Спартака» Веллитоном в 2011 году.

    • Голкипер получил травму в результате столкновения с бразильцем.
    • У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и внутреннего мениска.
    • Когда Акинфеева уносили с поля, он кричал в адрес соперника нелицеприятные выражения.

    «Это тоже раздули, это больше эмоции. Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок». И все остальное. В мою голову в тот момент никто не мог залезть, а я прекрасно понимал, что это уже разрыв.

    Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, опять больничная койка. Это просто были эмоции. На того же Веллитона никакой обиды и зла нет. Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций», – сказал Акинфеев.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии12
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      Рейтинг: -347

      Синитсосит 16 минут назад

      до сих пор не понимаю как такое случилось, за жёсткий стык вне штрафной когда оба хотели играть в мяч давать 6 игр, видимо сильно разозлилсь что вратаря сборной покоцал, как был кдк тупым, таким и щас остался

      0
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      Рейтинг: +6867

      JTherry 1 час назад

      "Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций"
      ...дошло через 9 лет, а "телевизор" тогда "эмоций" не понял((( чересчур "эмоционально" матерился в камеру, и Веллитон тут ни при чем: оба шли на мяч, оба рисковали, мяч был в поле, а не во вратарской площадке... профессиональный спорт травмоопасен, ничего не попишешь... Велик "страстную речь" Акинфеева мог и не понять, но Игорь должен был понимать, что на него в тот момент смотрели женщины и дети... а штрафанули только Велика на 6 игр...

      2
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      Рейтинг: +55

      Маккаби 1 час назад

      Ну у Игоря были эмоции, это понятно. А у КДК что было в головах, когда Веллитон был дисквалифицирован на шесть игр за НЕУМЫШЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ?

      4
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      Рейтинг: +5200

      Viper for CSKA 1 час назад

      Веллитон - тот ещё кадр был. Вполне заслуженно пролетел мимо серьезных успехов в карьере и игры в сильном чемпионате за своё скотское поведение. Понятно, что Акинфеев повёл себя тогда не лучшим образом, но всё же эмоции человека можно понять. А бразильцу откровенно повезло, что Игорь - не какой-нибудь Винни Джонс или Рой Кин. Легко бы не отделался.

      0
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      Рейтинг: +3981

      Томик 1 час назад

      В этот момент - эмоции, можно понять. А потом планомерно сгноили игрока и заставили уйти из чемпионата - это тоже эмоции были? Игорёк, не надо сказки рассказывать. Поумнел, говоришь? Как там у Станиславского?...

      2
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      Рейтинг: +8509

      ilichkadr 1 час назад

      Молодец Игорь. В футболе бывает всякое. Никто не хотел умирать....

      0
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      Рейтинг: +889

      alll-1 2 часа назад

      Молодец!
      ошибки надо признавать

      8
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      Рейтинг: +5618

      Hektor 84 3 часа назад

      Хорошо хоть признал что сам не прав

      13
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      Рейтинг: +10602

      derrik2000 > Hektor 84 3 часа назад

      А в чём он НЕ ПРАВ?
      Правы оба - и Акинфеев, и Веллитон.
      Первый - защищал свои ворота, второй - стремился забить в них мяч.
      Обычная борьба ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ футболистов.
      Знали, на что шли, выбрав для себя в качестве заработка профессиональный футбол.

      5
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      Рейтинг: +3192

      Cleaner > Hektor 84 2 часа назад

      В чем он был не прав? Обложил, погрозил кулакои и молодец. Не надо в себе эмоции держать. В Велик был игрок без мозгов. Поэтому и не выиграл НИ ОДНОГО титула.

      2
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      Рейтинг: +24564

      VVM1964 > Cleaner 1 час назад

      Этот , как ты выразился " без мозгов " дважды был лучшим бомбардиром РФПЛ , признавался лучшим игроком и был одним из лучших легионеров России , поэтому кто тут без мозгов - риторический вопрос .

      4
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      Рейтинг: +2405

      Fancyfall 3 часа назад

      да уж... эффектный был момент

      4
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