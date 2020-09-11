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  • Акинфеев – об инциденте с Веллитоном: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

Акинфеев – об инциденте с Веллитоном: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

11 сентября 2020, 18:32
27

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своем конфликте с бывшим нападающим «Спартака» Веллитоном в 2011 году.

  • Голкипер получил травму в результате столкновения с бразильцем.
  • У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и внутреннего мениска.
  • Когда Акинфеева уносили с поля, он кричал в адрес соперника нелицеприятные выражения.

«Это тоже раздули, это больше эмоции. Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок». И все остальное. В мою голову в тот момент никто не мог залезть, а я прекрасно понимал, что это уже разрыв.

Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, опять больничная койка. Это просто были эмоции. На того же Веллитона никакой обиды и зла нет. Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций», – сказал Акинфеев.

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Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Веллитон
Комментарии (27)
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Hektor 84
1599838576
Хорошо хоть признал что сам не прав
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alll-1
1599839697
Молодец! ошибки надо признавать
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Томик
1599844059
В этот момент - эмоции, можно понять. А потом планомерно сгноили игрока и заставили уйти из чемпионата - это тоже эмоции были? Игорёк, не надо сказки рассказывать. Поумнел, говоришь? Как там у Станиславского?...
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Маккаби
1599845709
Ну у Игоря были эмоции, это понятно. А у КДК что было в головах, когда Веллитон был дисквалифицирован на шесть игр за НЕУМЫШЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ?
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JTherry
1599845951
"Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций" ...дошло через 9 лет, а "телевизор" тогда "эмоций" не понял((( чересчур "эмоционально" матерился в камеру, и Веллитон тут ни при чем: оба шли на мяч, оба рисковали, мяч был в поле, а не во вратарской площадке... профессиональный спорт травмоопасен, ничего не попишешь... Велик "страстную речь" Акинфеева мог и не понять, но Игорь должен был понимать, что на него в тот момент смотрели женщины и дети... а штрафанули только Велика на 6 игр...
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Синитсосит
1599848807
до сих пор не понимаю как такое случилось, за жёсткий стык вне штрафной когда оба хотели играть в мяч давать 6 игр, видимо сильно разозлилсь что вратаря сборной покоцал, как был кдк тупым, таким и щас остался
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zigbert
1599851277
Слишком уж раздули тот эпизод. А сколько было таких случаев до и после этого. Когда Жиго порвал связки ,ведь никого обвинять не стали.
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Александ1982
1599851615
да конечно, а Велика загнобили после этого момента!!!
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Brabus71
1599853989
На тот момент велик был вообще в порядке, из за этого случая сгнобили
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Добрый Бобер
1599881231
Ну, во-первых, травма не из-за столкновения, а из-за того что сам не смог нормально приземлиться. А во-вторых, не только Акинфеев, покидая поле, но и руководство этого ФК показало своё истинное лицо, начав угрожать и оскорблять.
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