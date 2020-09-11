Акинфеев – об инциденте с Веллитоном: «Смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своем конфликте с бывшим нападающим «Спартака» Веллитоном в 2011 году.

Голкипер получил травму в результате столкновения с бразильцем.

У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена и внутреннего мениска.

Когда Акинфеева уносили с поля, он кричал в адрес соперника нелицеприятные выражения.

«Это тоже раздули, это больше эмоции. Если взять и отмотать назад, я смотрю на себя и думаю: «Какой дурачок». И все остальное. В мою голову в тот момент никто не мог залезть, а я прекрасно понимал, что это уже разрыв.

Я понимал, что опять шесть месяцев, если не больше, опять больничная койка. Это просто были эмоции. На того же Веллитона никакой обиды и зла нет. Я никого не хотел обидеть, просто выплеск эмоций», – сказал Акинфеев.

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