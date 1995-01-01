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    Акинфеев: «Восприняли возвращение Гончаренко так, будто он никуда не уезжал»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о произошедшем 20 июня, когда главный тренер команды Виктор Гончаренко после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию. Позднее его убедили вернуться к исполнению обязанностей.

    «В перерыве той игры было понятно, что Гончаренко уедет? Не знаю, кому там в перерыве это было понятно. У меня был свой план – чтобы нам восемь не забили. Нет, в перерыве никто не знал, мы после игры уже поняли.

    Не было какого-то прощания. Эмоции Гончаренко было видно. Он мне не сказал «Я поехал». Он был опустошен и раздавлен, как все мы. Весь штаб остался, нам просто сказали, что на следующий день Овчинников будет проводить тренировку.

    Восприняли его возвращение так, будто он никуда не уезжал. Я так говорю не потому что хочу кого-то прикрыть или сгладить какие-то углы. Так случилось. Не нужно внутри коллектива это копать. Нам нужно идти дальше и мы дальше идем.

    Если бы кто-то из футболистов начал какую-то историю на этой почве, я бы первый им по ушам дал, чтобы никуда это не разлеталось. Я считаю, что это неправильно. Человеку нужна поддержка. Любой может оказаться в неприятной ситуации. Каждый человек может поддаться эмоциям», – сказал Акинфеев.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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