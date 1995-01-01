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    Черчесов не звонил Акинфееву по поводу возвращения в сборную России

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что информация о звонках ему от главного тренера сборной России Станислава Черчесова с целью уговорить вернуться в национальную команду не соответствует действительности.

    «Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это все надумано.

    Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», – сказал футболист.

    • 34-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России 1 октября 2018 года.
    • Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5183

      subbotaspartak 1 час назад

      Давай-давай: Кинфей, Гилерма, Рыжиков...
      Всем по шапке из пыжиков...
      Ими всех и закидают, если поймают...

      0
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      Рейтинг: +3979

      Томик 1 час назад

      Конечно не звонил. Рано. Игорёк явно не хочет пахать в отборочных играх да непонятных турнирах. Вот к чемпионату Европы, уверен, поднимется вопрос и "вся страна будет благодарна Игорьку за то, что он нас спасает".

      1
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      Рейтинг: +13078

      silver29 1 час назад

      Черчесов ждет воскресного дерби, на что способен Игорек. Не боись больше трех безответных не будем забивать )))

      2
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      Рейтинг: +160

      Aleksey! 1 час назад

      Да сплавляются нынешние вратари.
      Действительно, зачем?!
      Вот оборона не совсем в норме

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