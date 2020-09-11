Черчесов не звонил Акинфееву по поводу возвращения в сборную России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что информация о звонках ему от главного тренера сборной России Станислава Черчесова с целью уговорить вернуться в национальную команду не соответствует действительности.
«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это все надумано.
Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», – сказал футболист.
- 34-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России 1 октября 2018 года.
- Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.
Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»