Черчесов не звонил Акинфееву по поводу возвращения в сборную России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что информация о звонках ему от главного тренера сборной России Станислава Черчесова с целью уговорить вернуться в национальную команду не соответствует действительности.

«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это все надумано.

Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», – сказал футболист.