Черчесов не звонил Акинфееву по поводу возвращения в сборную России

Давай-давай: Кинфей, Гилерма, Рыжиков...
Всем по шапке из пыжиков...
Ими всех и закидают, если поймают...
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что информация о звонках ему от главного тренера сборной России Станислава Черчесова с целью уговорить вернуться в национальную команду не соответствует действительности.
«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это все надумано.
Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», – сказал футболист.
- 34-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России 1 октября 2018 года.
- Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.