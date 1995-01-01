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    Чепчугов – о переходе в ЦСКА: «Мне говорили, что через полгода Акинфеев будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена»

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, при каких обстоятельствах он переходил в московский клуб.

    – Когда и как на вас вышел ЦСКА?

    – 2009 год. Мы с «Сибирью» вышли со второго места в Премьер-лигу. Естественно, я хорошо провел сезон. Команда свой вклад внесла. И на меня обратили внимание большие клубы РПЛ. По слухам, были «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Точно знаю про «Локомотив», а про «Спартак» нет информации. Видел в новостях, что они тоже приезжали и просматривали меня.

    Даже знаю, что Семин в каком-то интервью сожалел, что я не перешел в «Локомотив». Значит, это факт, что мной интересовались. Но мне агент об этом не сказал. Люди между собой уже на верхах общались.

    – Что почувствовали, когда узнали о предложении ЦСКА?

    – Не отмечал. А что отмечать? Прекрасный момент жизни, но особо мандража не было. Подумал: «Хорошо, что ЦСКА – значит, поедем в ЦСКА». Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена.

    Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдет. Если бы такого мне не сказали, то, возможно, не перешел бы. Может быть, выбрал бы «Локомотив». В итоге Акинфеев не перешел – и все: Чепчугов сел на лавку.

    – Сколько тогда предложили?

    – Зарплата увеличилась в несколько раз.

    – Когда Акинфеев никуда не ушел, не появилось ощущения, что вас подставили?

    – Не появилось. Даже если он не ушел, я же мог предпринять какие-то шаги, правильно? Годик, два, три – Игорь при деле. Ты понимаешь, что шансов особых нет. Даже если бы пришел Джанлуиджи Буффон, Игорь все равно бы играл. Хоть Нойер. Акинфеев – свой, с детства, воспитанник.

    Но я же мог попроситься в аренду – играть-то хочется. Была позиция. Я больше семейный человек, у меня уже тогда была семья – была стабильность, поэтому я и не дергался. Главное, что все стабильно в семье, растет дочка. Тренируюсь, хорошая зарплата, прекрасная команда, турниры.

    Свою работу я всегда старался делать как можно лучше. Знал, что все равно играть не буду, но тренироваться-то надо. Понимал, что в любой момент мог выйти. Мало ли что. Может быть, поэтому засиделся.

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    Источник: «Гол»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1108

      Валерий2705 1 час назад

      Зато честно. Грустно только от того, что так с половиной наших футболистов, хорошая зарплата, стабильность, и на банке посижу, пофиг.

      0
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      Рейтинг: +9711

      Skull_Boy 3 часа назад

      Он мог бы перейти в МЮ или Милан, но только в запас, а Игорю это нахер не надо было

      0
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      ...
      Рейтинг: +1841

      I_R_O_N_M_A_N > Skull_Boy 3 часа назад

      Как сейчас помню, им реально интересовался МЮ как основным вратарём, но тогда случился Велитон и та травма, а после Игорь уже не показывал той игры и всё успокоилось с Европой и топами...
      Он конечно остался лучшим в чемпионате, но до той травмы он наряду с Нойером считались самыми перспективными клиперами в мире...

      3
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      Рейтинг: +8223

      alarm 3 часа назад

      а ведь мог попасть в свинарник и загубить карьеру!

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