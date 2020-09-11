Чепчугов – о переходе в ЦСКА: «Мне говорили, что через полгода Акинфеев будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, при каких обстоятельствах он переходил в московский клуб.

– Когда и как на вас вышел ЦСКА?

– 2009 год. Мы с «Сибирью» вышли со второго места в Премьер-лигу. Естественно, я хорошо провел сезон. Команда свой вклад внесла. И на меня обратили внимание большие клубы РПЛ. По слухам, были «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Точно знаю про «Локомотив», а про «Спартак» нет информации. Видел в новостях, что они тоже приезжали и просматривали меня.

Даже знаю, что Семин в каком-то интервью сожалел, что я не перешел в «Локомотив». Значит, это факт, что мной интересовались. Но мне агент об этом не сказал. Люди между собой уже на верхах общались.

– Что почувствовали, когда узнали о предложении ЦСКА?

– Не отмечал. А что отмечать? Прекрасный момент жизни, но особо мандража не было. Подумал: «Хорошо, что ЦСКА – значит, поедем в ЦСКА». Тогда же я понимал, что там есть Игорь Акинфеев. Мне говорили, что через полгода он будет в «Манчестер Юнайтед» и нужна замена.

Поэтому я согласился с пониманием, что он уйдет. Если бы такого мне не сказали, то, возможно, не перешел бы. Может быть, выбрал бы «Локомотив». В итоге Акинфеев не перешел – и все: Чепчугов сел на лавку.

– Сколько тогда предложили?

– Зарплата увеличилась в несколько раз.

– Когда Акинфеев никуда не ушел, не появилось ощущения, что вас подставили?

– Не появилось. Даже если он не ушел, я же мог предпринять какие-то шаги, правильно? Годик, два, три – Игорь при деле. Ты понимаешь, что шансов особых нет. Даже если бы пришел Джанлуиджи Буффон, Игорь все равно бы играл. Хоть Нойер. Акинфеев – свой, с детства, воспитанник.

Но я же мог попроситься в аренду – играть-то хочется. Была позиция. Я больше семейный человек, у меня уже тогда была семья – была стабильность, поэтому я и не дергался. Главное, что все стабильно в семье, растет дочка. Тренируюсь, хорошая зарплата, прекрасная команда, турниры.

Свою работу я всегда старался делать как можно лучше. Знал, что все равно играть не буду, но тренироваться-то надо. Понимал, что в любой момент мог выйти. Мало ли что. Может быть, поэтому засиделся.

Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках