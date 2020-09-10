Вагнер Лав: «Думаю, никогда не надел бы футболку «Спартака»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав исключил свой переход в «Спартак».

«Я не получал предложений от «Спартака». И из-за болельщиков ЦСКА я думаю, что никогда не надел бы футболку «Спартака».

Если бы я вернулся в Россию, это могла бы быть и другая команда, но первая команда, куда я мог бы вернуться здесь – это ЦСКА», – сказал бразилец.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Вагнер Лав: «Перед игрой за ЦСКА мы с Карвальо пили на базе пиво. Открывая бутылку о батарею, я ее прорвал. Потом сказал, что настраивал батарею»

Вагнер Лав: «На ЦСКА с предложением по мне выходили «Манчестер Сити», «Портсмут», «Гамбург». Слышал о возможности с «Реалом»