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    Вагнер Лав: «Думаю, никогда не надел бы футболку «Спартака»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав исключил свой переход в «Спартак».

    «Я не получал предложений от «Спартака». И из-за болельщиков ЦСКА я думаю, что никогда не надел бы футболку «Спартака».

    Если бы я вернулся в Россию, это могла бы быть и другая команда, но первая команда, куда я мог бы вернуться здесь – это ЦСКА», – сказал бразилец.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Вагнер Лав: «Перед игрой за ЦСКА мы с Карвальо пили на базе пиво. Открывая бутылку о батарею, я ее прорвал. Потом сказал, что настраивал батарею»

    Вагнер Лав: «На ЦСКА с предложением по мне выходили «Манчестер Сити», «Портсмут», «Гамбург». Слышал о возможности с «Реалом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1431

      Spartak Piter 20 минут назад

      Что этот никер себе позволяет?))

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      Рейтинг: +239

      Джавел. 1 час назад

      Деньги не пахнут... Понты решил понтовать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4070

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Помашут чеком перед носом - заржёшь и жеребёнком вскач хоть в свинарник, хоть в курятник...

      0
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      Рейтинг: +385

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Зря Вагнера обратно в ЦСКА не взяли, сейчас за Кайрат топит так, что только пыль из-под копыт летит...

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      Рейтинг: +16600

      bset 2 часа назад

      В 36 лет может и можно такое говорить - карьера заканчивается потихоньку. Но все мы помним случаи Дзюбы, Широкова, Кокорина. Так что всякое может быть. Как болельщик ЦСКА могу сказать, что отнесся бы с пониманием. Особенно учитывая то, что в ЦСКА хотел, но не срослось и видимо по вине клуба.

      1
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      Рейтинг: +34

      Фк Спaртaк Москвa 2 часа назад

      никогда не говори никогда

      0
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      Рейтинг: +4512

      nik55 2 часа назад

      тебе и не предлагали----че языком трепать

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      Рейтинг: +24555

      oyabun 3 часа назад

      Да слышали мы уже.. От Кокорина. Никогда не говори Никогда!

      5
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      Рейтинг: +10528

      derrik2000 > oyabun 3 часа назад

      А от Широкова, что, не слышали??? ))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: -998

      Бoрат > derrik2000 2 часа назад

      При этом просто пропущено слово - «Думаю, никогда не надел бы футболку «Спартака , НЕ ПОМЫВШИСЬ » Гыгыгы .

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