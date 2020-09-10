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Вагнер Лав: «Думаю, никогда не надел бы футболку «Спартака»

10 сентября 2020, 09:50
19

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав исключил свой переход в «Спартак».

«Я не получал предложений от «Спартака». И из-за болельщиков ЦСКА я думаю, что никогда не надел бы футболку «Спартака».

Если бы я вернулся в Россию, это могла бы быть и другая команда, но первая команда, куда я мог бы вернуться здесь – это ЦСКА», – сказал бразилец.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Вагнер Лав: «Перед игрой за ЦСКА мы с Карвальо пили на базе пиво. Открывая бутылку о батарею, я ее прорвал. Потом сказал, что настраивал батарею»

Вагнер Лав: «На ЦСКА с предложением по мне выходили «Манчестер Сити», «Портсмут», «Гамбург». Слышал о возможности с «Реалом»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Вагнер Лав
Комментарии (19)
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oyabun
1599721319
Да слышали мы уже.. От Кокорина. Никогда не говори Никогда!
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Фк Спaртaк Москвa
1599725642
никогда не говори никогда
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Дядя Серёжа
1599729485
Помашут чеком перед носом - заржёшь и жеребёнком вскач хоть в свинарник, хоть в курятник...
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Spartak Piter
1599734006
Что этот никер себе позволяет?))
Ответить
Синитсосит
1599736180
спартак тоже бы не стал одевать футболку вагнера лава
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Фк Спaртaк Москвa
1599740996
не понимаю таких громких слов дали бы денег прилично побежал бы как миленький разве нет
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malyakow.roma
1599741156
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rash1959
1599752518
А разве кто то предлагал?
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Psih86
1599756132
Читаю коменты и понимаю, что здесь многие и честь свою и маму и жопу свою продадут, все дело за сколько и всё...
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Волька
1599811283
Вонючая старая кляча не кому не нужная.
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