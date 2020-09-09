Ловрен – журналистам: «Один день мы для вас герои, на следующий день вы на нас мочитесь»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к журналистам после матча второго тура лиги А Лиги наций против Франции (2:4). Зенитовец забил первый гол во встрече.
«Мы принимаем критику, но, дорогие СМИ, не стоит подливать масло в огонь. Один день мы для вас герои, а на следующий вы на нас мочитесь. Порой мы совершаем ошибки. Ребята, мы проходим через этот шторм вместе. Давайте смотреть только вперед. В конце все будет именно так, как должно быть», – убежден Ловрен.
- Хорватия идет в зоне вылета.
- В первых двух матчах 2020 года хорваты проиграли.
- Ближайший соперник – Швеция.
Источник: инстаграм Деяна Ловрена