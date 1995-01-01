Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Ловрен – журналистам: «Один день мы для вас герои, на следующий день вы на нас мочитесь»

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к журналистам после матча второго тура лиги А Лиги наций против Франции (2:4). Зенитовец забил первый гол во встрече.

    «Мы принимаем критику, но, дорогие СМИ, не стоит подливать масло в огонь. Один день мы для вас герои, а на следующий вы на нас мочитесь. Порой мы совершаем ошибки. Ребята, мы проходим через этот шторм вместе. Давайте смотреть только вперед. В конце все будет именно так, как должно быть», – убежден Ловрен.

    • Хорватия идет в зоне вылета.
    • В первых двух матчах 2020 года хорваты проиграли.
    • Ближайший соперник – Швеция.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Деяна Ловрена

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      serga.kulikov 1 час назад


      СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- https://bitu.ir/6WZ59K

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21587

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      О , сразу свинотные копрофилы сюда набежали . Идиёты , вам дальше - там бачок с пищевыми отходами федун для вас специально опрокинул .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      Отчим_Бората 2 часа назад

      ... А в раздевалке нового клуба его- это ещё будет происходить и буквально!!! Говорят, там много "чудес" случается.... И золотой дождь не исключение....
      ... Кстати, за подобные чудеса, мой Боря и полюбил Сенит и Алармку...стыдно за них

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      Спартак гуно знают все > Отчим_Бората 2 часа назад

      Ты без письки во рту жить не можешь!
      =)))
      Даже фоткаешься с ней.
      Хотя, кто тебя будит судить за любимое дело?
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -173

      Стыдно за зенит 3 часа назад

      Тебя еще Шлюба отжарит в раздевалке, если уже не отжарил.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Землякруглая 3 часа назад

      А питорский князь скоро насрёт на тебя после матчей ЛЧ. Любит он это дело, срать где ни попадя. И даже у себя в постели в пьяном угаре. И сожрет потом правда, так сказать уберет за собой. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      Спартак гуно знают все > Землякруглая 2 часа назад

      Если я тебя увижу, то точно обосрусь, от смеха.
      =)))
      Это ты снимался в пушках акомбо?
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      Землякруглая > Спартак гуно знают все 50 минут назад

      Ахахахах. Тот герой фильма вылитый ты. Такой же диванный серун на сайте.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78986
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru