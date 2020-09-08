«Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона

Полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов покинул клуб, сообщает пресс-служба волгоградцев.

«Трудовое соглашение досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Султонов перебрался в Волгоград в 2017 году. За нашу команду полузащитник сыграл 82 матча и забил 19 голов. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги Мухаммад завоевал право выхода в РПЛ и стал лучшим бомбардиром сине-голубых, забив 9 мячей. Мы желаем Мухе новых побед, успешной карьеры, отсутствия травм и яркой игры! Спасибо!» – говорится в сообщении.