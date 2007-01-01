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    «Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона

    Полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов покинул клуб, сообщает пресс-служба волгоградцев.

    «Трудовое соглашение досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Султонов перебрался в Волгоград в 2017 году. За нашу команду полузащитник сыграл 82 матча и забил 19 голов. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги Мухаммад завоевал право выхода в РПЛ и стал лучшим бомбардиром сине-голубых, забив 9 мячей. Мы желаем Мухе новых побед, успешной карьеры, отсутствия травм и яркой игры! Спасибо!» – говорится в сообщении.

    • Султонов играл в молодежной команде ЦСКА и «Локомотива».
    • Выступал за нальчикский «Спартак», «Тосно» и «Шинник».

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    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1657

      evgevg13 50 минут назад

      вот так...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4622

      vladik12 1 час назад

      Видимо, все просто: не уровень РПЛ.

      0
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