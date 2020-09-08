The Telegraph: «Астон Вилла» предложит 16 миллионов за второго бомбардира «Борнмута» в прошлом сезоне АПЛ Кинга

Нападающий клуба Чемпионшипа «Борнмута» Джошуа Кинг может перейти в «Астон Виллу». The Telegraph пишет, что бирмингемцы предложат за игрока 16 миллионов фунтов стерлингов.

В мае сообщалось, что Кингом интересуются клубы топ-шести АПЛ. Игрок стоит 16 миллионов евро.