Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    The Telegraph: «Астон Вилла» предложит 16 миллионов за второго бомбардира «Борнмута» в прошлом сезоне АПЛ Кинга

    Нападающий клуба Чемпионшипа «Борнмута» Джошуа Кинг может перейти в «Астон Виллу». The Telegraph пишет, что бирмингемцы предложат за игрока 16 миллионов фунтов стерлингов.

    В мае сообщалось, что Кингом интересуются клубы топ-шести АПЛ. Игрок стоит 16 миллионов евро.

    • Кинг – второй бомбардир «Борнмута» в прошлом сезоне АПЛ (шесть голов).
    • По итогам последнего тура прошлого сезона «Астон Вилла» сохранила место в АПЛ, а «Борнмут» вылетел.
    • В первом туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Сити» (12 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78974
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru